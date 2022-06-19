В Днепропетровской области на обстрелянном объекте взорвался резервуар с топливом, погиб спасатель – глава ОВА

"Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Там спасатели 14-ый час борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака. Один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что число пострадавших от ракетной атаки российских оккупантов 18 июня стали уже 13 человек.

"Но как бы они по нам ни стреляли – мы выстоим. Мы уничтожим эту сволочь и отстроим все, чего они посмели коснуться", – подчеркнул Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Глава обладминистрации сообщал 18 июня о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе, в результате этой атаки пострадали накануне 11 человек.