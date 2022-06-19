Увеличилось число жертв ракетного обстрела россиянами нефтебазы в Днепропетровской области – Резниченко

"В больнице скончался один из пострадавших из-за ракетной атаки по нефтебазе в Новомосковском районе. Врачи сделали все. Но спасти не удалось", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что ракетная атака российских оккупантов привела к гибели уже двух человек.
"Будьте прокляты все, кто посылает на нас ракеты", – заявил Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Глава Днепропетровской обладминистрации сообщал 18 июня о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе, в результате этой атаки пострадали накануне 11 человек.
Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, один из тушивших пожар спасателей погиб, еще двое получили ожоги.