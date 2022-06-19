Увеличилось число жертв ракетного обстрела россиянами нефтебазы в Днепропетровской области – Резниченко

От обстрела пострадало более 10 человек Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Fаcebook

"В больнице скончался один из пострадавших из-за ракетной атаки по нефтебазе в Новомосковском районе. Врачи сделали все. Но спасти не удалось", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что ракетная атака российских оккупантов привела к гибели уже двух человек.

"Будьте прокляты все, кто посылает на нас ракеты", – заявил Резниченко.

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