Зеленский: Завтра начинается историческая неделя для Украины

Зеленский считает, что Россия усилит свою враждебную активность на фоне рассмотрения Европейским советом вопроса о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС Фото: ЕРА

"Завтра начинается действительно историческая неделя. Неделя, когда мы услышим ответ от Европейского союза о статусе кандидатства для Украины. Уже есть положительное решение Еврокомиссии, и в конце новой недели будет ответ Европейского совета. Я думаю, для всех очевидно, что с 1991 года было немного столь судьбоносных решений для Украины, как мы ожидаем сейчас. И я уверен, что интересам всей Европы отвечает только положительное решение", – сказал президент.

Он анонсировал свои обращения к европейцам и заверил, что намерен использовать "каждую возможность, чтобы защитить европейскую перспективу для Украины, для каждого из нас и чтобы собрать для нас новых поклонников".

"Очевидно, что следует ожидать от России усиления враждебной активности. Специально – показательно. Именно на этой неделе. И не только против Украины, но и других стран Европы. Мы готовимся. Мы готовы. Предупреждаем партнеров", – добавил президент.

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