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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Завтра начинается историческая неделя для Украины

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Зеленский считает, что Россия усилит свою враждебную активность на фоне рассмотрения Европейским советом вопроса о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС
Зеленский считает, что Россия усилит свою враждебную активность на фоне рассмотрения Европейским советом вопроса о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном 19 июня в YouTube пресс-службой главы государства, рассказал, что с 20 июня начнется историческая для Украины неделя, в течение которой ожидается решение по предоставлению стране статуса кандидата в члены ЕС.

"Завтра начинается действительно историческая неделя. Неделя, когда мы услышим ответ от Европейского союза о статусе кандидатства для Украины. Уже есть положительное решение Еврокомиссии, и в конце новой недели будет ответ Европейского совета. Я думаю, для всех очевидно, что с 1991 года было немного столь судьбоносных решений для Украины, как мы ожидаем сейчас. И я уверен, что интересам всей Европы отвечает только положительное решение", – сказал президент. 

Он анонсировал свои обращения к европейцам и заверил, что намерен использовать "каждую возможность, чтобы защитить европейскую перспективу для Украины, для каждого из нас и чтобы собрать для нас новых поклонников".

"Очевидно, что следует ожидать от России усиления враждебной активности. Специально – показательно. Именно на этой неделе. И не только против Украины, но и других стран Европы. Мы готовимся. Мы готовы. Предупреждаем партнеров", – добавил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент 1 марта призвал институции ЕС работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата, а 8 июня поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидатаСостоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Еврокомиссия, вторжение, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз, ЕС
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