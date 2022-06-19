Пропаганда РФ распространяет фейк, что от Украины требуют перестать прославлять Бандеру для вступления в ЕС

Российская пропаганда придумала новые фейки о евроинтеграции Украины и Бандере, сообщили в ЦПД Фото: EPA

"Десятки кремлевских медиа пишут, что "от Украины требуют прекратить прославлять Бандеру ради членства в Евросоюзе". В качестве доказательства этого "требования" РФ приводит озвученный в эфире французского BFMTV тезис адвоката Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельда о необходимости переименования украинских улиц, названных в честь Степана Бандеры. В свое время этот же деятель сказал, что Россия и Украина должны найти компромисс по Донбассу", – сообщили в ЦПД.

В центре напомнили, что условиями для дальнейшей евроинтеграции Украины в Евросоюзе называли реформы и приведение украинского законодательства в соответствие с европейским.

"Позиция отдельной персоны не отражает настроения общества. Россия цитирует лояльных экспертов, чтобы сформировать ложное впечатление раскола среди населения стран Запада в вопросе поддержки Украины", – добавили в ведомстве.

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