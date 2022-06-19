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Пропаганда РФ распространяет фейк, что от Украины требуют перестать прославлять Бандеру для вступления в ЕС

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Российская пропаганда придумала новые фейки о евроинтеграции Украины и Бандере, сообщили в ЦПД
Российская пропаганда придумала новые фейки о евроинтеграции Украины и Бандере, сообщили в ЦПД
Фото: EPA

Российская пропаганда распространяет фейк, что для получения членства в Евросоюзе от Украины якобы требуют прекратить славить лидера Организации украинских националистов Степана Бандеру. Об этом сообщил в Facebook 18 июня Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

"Десятки кремлевских медиа пишут, что "от Украины требуют прекратить прославлять Бандеру ради членства в Евросоюзе". В качестве доказательства этого "требования" РФ приводит озвученный в эфире французского BFMTV тезис адвоката Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельда о необходимости переименования украинских улиц, названных в честь Степана Бандеры. В свое время этот же деятель сказал, что Россия и Украина должны найти компромисс по Донбассу", – сообщили в ЦПД.

В центре напомнили, что условиями для дальнейшей евроинтеграции Украины в Евросоюзе называли реформы и приведение украинского законодательства в соответствие с европейским.

"Позиция отдельной персоны не отражает настроения общества. Россия цитирует лояльных экспертов, чтобы сформировать ложное впечатление раскола среди населения стран Запада в вопросе поддержки Украины", – добавили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/157770990105308

Контекст:

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

Власти России многие годы демонизируют образ Бандеры, обвиняя его в "радикальном национализме", и используют его для очернения украинцев, которых презрительно называют бандеровцами.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент 1 марта призвал институции ЕС работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата, а 8 июня поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидатаСостоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении Украине нужно будет выполнить ряд условий.

Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.

Теги: Степан Бандера, евроинтеграция, фейк, Евросоюз, Центр противодействия дезинформации
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