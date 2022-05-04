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К Бандере положительно относятся 74% украинцев, за 10 лет число его сторонников в Украине увеличилось почти в 3,5 раза – социологи

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В 2012 году сторонниками Бандеры было 22% опрошенных
В 2012 году сторонниками Бандеры было 22% опрошенных
Фото: depositphotos.com

К лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере положительно относятся 74% украинцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 3 мая результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

"Важно, что положительное отношение к идеологу украинского национализма превалирует сегодня и в юго-восточных регионах, и среди тех, кто в быту общается исключительно на русском языке", – говорится в сообщении.

В 2012 году сторонниками Бандеры было 22% опрошенных.

По данным социологов, в последние годы наблюдается положительная динамика в отношении украинских исторических фигур, вокруг которых еще 10 лет назад шли "острые дискуссии" в обществе.

В частности, улучшилось отношение граждан к гетману Ивану Мазепе (в 2012 году поддержка – 44%, в 2022 году – 76%) и председателю директории Украинской Народной Республики Симону Петлюре (в 2012 году поддержка – 26%, в 2022 году – 49%).

Опрос проводился 27 апреля среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Опрошено 1000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

Контекст:

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

Теги: Украина, рейтинг, соцопрос, Степан Бандера, ОУН, украинцы
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