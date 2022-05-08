Россияне атаковали соцсети норвежского McDonald's из-за бургера Bandera

По словам пользователей соцсетей, бургер Bandera находится в меню с 2018 года Скриншот: yomazafooka / TikTok

Ролик пользовательница с ником yomazafooka сопроводила популярной в Украине песней "Батько наш Бандера".

В частности, много комментариев от россиян можно увидеть в последнем посте норвежского McDonald's в Instagram.

"McDonald's, вы назвали один из гамбургеров "Бандера", в честь карателя Бандеры, пытавшего невинных людей. Вы там совсем спятили? Это все равно, что назвать гамбургер именем Брейвика", – пишет россиянка с ником _rill_rill_.

"Бандера"-бургер? Что за хрень в вашей дурацкой голове?" – возмущается airmatic__visit__workshop.

"Бургер "Бандера". Медленно умерший гребаный нацист", – написал пользователь flavio_ekb с изображением георгиевской ленты в форме буквы Z на аватарке.

Также новость о бургере подхватили некоторые российские СМИ, опубликовав ее под заголовками "Норвежский McDonald’s продает бургеры в честь украинского нациста Бандеры", "Говядина с привкусом нацизма? В Норвегии McDonald's продает "Бандера"-бургер" и подобными.

Вместе с тем, название бургера, скорее всего, никак не связано с лидером Организации украинских националистов Степаном Бандерой. На официальном сайте McDonald's в Осло действительно есть блюдо Homestyle Bandera Beef (сейчас страница удалена, но доступна в архиве), а его состав похож на мексиканскую кухню. При этом с испанского слово bandera переводится как "флаг".

Автор изначального видео позже опубликовала ролик с комментариями, в которых пользователи TikTok также считают, что название связано с мексиканской кухней. Они же отметили, что бургер появился в меню еще в 2018 году.