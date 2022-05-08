ГОРДОН
 
 
МИР

Россияне атаковали соцсети норвежского McDonald's из-за бургера Bandera

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам пользователей соцсетей, бургер Bandera находится в меню с 2018 года
По словам пользователей соцсетей, бургер Bandera находится в меню с 2018 года
Скриншот: yomazafooka / TikTok

В норвежском McDonald's украинка обнаружила бургер с названием Bandera. Видео с соответствующей вывеской возле заведения она опубликовала в своем TikTok 4 мая. После этого россияне атаковали соцсети норвежского McDonald's обвинениями в нацизме.

Ролик пользовательница с ником yomazafooka сопроводила популярной в Украине песней "Батько наш Бандера".

В частности, много комментариев от россиян можно увидеть в последнем посте норвежского McDonald's в Instagram.

"McDonald's, вы назвали один из гамбургеров "Бандера", в честь карателя Бандеры, пытавшего невинных людей. Вы там совсем спятили? Это все равно, что назвать гамбургер именем Брейвика", – пишет россиянка с ником _rill_rill_.

"Бандера"-бургер? Что за хрень в вашей дурацкой голове?" – возмущается airmatic__visit__workshop.

"Бургер "Бандера". Медленно умерший гребаный нацист", – написал пользователь flavio_ekb с изображением георгиевской ленты в форме буквы Z на аватарке.

Также новость о бургере подхватили некоторые российские СМИ, опубликовав ее под заголовками "Норвежский McDonald’s продает бургеры в честь украинского нациста Бандеры", "Говядина с привкусом нацизма? В Норвегии McDonald's продает "Бандера"-бургер" и подобными.

Вместе с тем, название бургера, скорее всего, никак не связано с лидером Организации украинских националистов Степаном Бандерой. На официальном сайте McDonald's в Осло действительно есть блюдо Homestyle Bandera Beef (сейчас страница удалена, но доступна в архиве), а его состав похож на мексиканскую кухню. При этом с испанского слово bandera переводится как "флаг".

Автор изначального видео позже опубликовала ролик с комментариями, в которых пользователи TikTok также считают, что название связано с мексиканской кухней. Они же отметили, что бургер появился в меню еще в 2018 году.

Контекст:

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

Власти России многие годы демонизируют образ Бандеры, обвиняя его в радикальном национализме, и используют его для очернения украинцев, которых презрительно называют бандеровцами.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Норвегия, Степан Бандера, McDonald's, бургер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Представитель Финляндии на "Евровидении 2022", группа The Rasmus перепела конкурсную песню Kalush Orchestra
Представитель Финляндии на "Евровидении 2022", группа The Rasmus перепела конкурсную песню Kalush Orchestra
  "Закрытых животных безумное количество. Вы не представляете". Суровцев рассказал, как приходилось взламывать двери ради спасения котов
  "Закрытых животных безумное количество. Вы не представляете". Суровцев рассказал, как приходилось взламывать двери ради спасения котов
  "Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным
  "Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным
"Сила мощная с Зеленским". Звезда "Звездных войн" Хэмилл отреагировал на появление украинского президента в футболке с символикой фильма
"Сила мощная с Зеленским". Звезда "Звездных войн" Хэмилл отреагировал на появление украинского президента в футболке с символикой фильма
  Представители Латвии на "Евровидении 2022" перепели конкурсную песню Kalush Orchestra. Видео
  Представители Латвии на "Евровидении 2022" перепели конкурсную песню Kalush Orchestra. Видео
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 17 участников первого полуфинала. Видео
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 17 участников первого полуфинала. Видео
  Дочь поддерживающего войну Машкова: Россияне по горочке едут в тоталитаризм. Даже без картонки под жопой
  Дочь поддерживающего войну Машкова: Россияне по горочке едут в тоталитаризм. Даже без картонки под жопой
  Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину
  Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину
"Они должны победить не только на "Евровидении". Представитель Израиля на "Евровидении 2022" рассказал о матери-украинке и поддержал Украину
"Они должны победить не только на "Евровидении". Представитель Израиля на "Евровидении 2022" рассказал о матери-украинке и поддержал Украину
Тоня Матвиенко с детьми переехала из Португалии в Германию и показала встречу с матерью на вокзале
Тоня Матвиенко с детьми переехала из Португалии в Германию и показала встречу с матерью на вокзале
В РФ рэпера Morgenshtern внесли в список "иностранных агентов"
В РФ рэпера Morgenshtern внесли в список "иностранных агентов"
"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела
"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела
"Замечательный разговор. Не прощаемся". Ермак созвонился с Джоли после того, как она покинула Украину
"Замечательный разговор. Не прощаемся". Ермак созвонился с Джоли после того, как она покинула Украину
"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой
"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой
"Хто всравсь? Невістка!" Лолита рассказала, что она из Украины, когда в РФ речь зашла о национализации имущества певцов
"Хто всравсь? Невістка!" Лолита рассказала, что она из Украины, когда в РФ речь зашла о национализации имущества певцов
В новом клипе рэперов Дрейка и Future засветилась паляница с трезубцем
В новом клипе рэперов Дрейка и Future засветилась паляница с трезубцем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость – что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я (99582)
2
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину (75642)
3
Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить (49503)
4
Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек (32160)
5
Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину (31851)
6
"Хто всравсь? Невістка!" Лолита рассказала, что она из Украины, когда в РФ речь зашла о национализации имущества певцов (24529)
7
"Пока Киркоров этого не делает". Пропагандистка Симоньян рассказала, после чего продолжит скандал с Киркоровым (17334)
8
В пожаре погиб автор песни "А без Подола Киев невозможен" Духовный (16569)
 
 
 
 