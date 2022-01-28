  Данилко о песне "Батько наш – Бандера": Я люблю повстанческие песни. В этой все-таки ключевая фраза: "Ми за Україну будем воювати"

Накануне в сети появилось видео, снятое на концерте "Дизель Шоу" с участим Верки Сердючки, в котором она поддержала всеукраинский песенный флешмоб, исполнив популярную песню "Батько наш – Бандера".
"Песню обсуждали все абсолютно, не только в Украине, не только в России, но и в других странах. Андрей, что это было и есть ли эта песня в твоем репертуаре? С каких пор ты ее исполняешь?" – спросила у Данилко соведущая ток-шоу, журналистка, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.
"Мне когда сказали, что был какой-то скандал, я даже не понял, за что. Я проснулся – куча пропущенных звонков, телефон красно цвета, я не мог понять, в чем проблема. Это было давно, были новогодние съемки "Дизель Шоу". Я не мог понять, в чем проблема – я помню этот момент. Это было в пик популярности этой песни в TikTok. Она так была уместна в этом моменте. Зал так хорошо ее принял. Я не знал, что песня запрещенная. Думал, что претензии, потому что Сердючка плохо спела, в ноты не попала. Она еще та певица, великая. Я не понял, почему такая реакция", – заявил он.
По словам Данилко, ему нравятся повстанческие песни.
"Я понимаю, Бандера – спорный. И для меня он такой же спорный персонаж. Я тоже против проспекта Бандеры. Я люблю повстанческие песни. Вот правда, она настолько написана искренне. В этом жанре – это суперхит. Реально. Для меня в этой песне все-таки ключевая фраза: "Ми за Україну будем воювати". Вот ми за Україну будем воювати. Это правда", – подытожил он.
Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ.
В 2010 году третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины (посмертно). В том же году Донецкий окружной суд признал указ Ющенко незаконным, сославшись на то, что Бандера не был гражданином Украины. В 2011 году Высший административный суд оставил в силе решение донецкого суда.
В июле 2021 года группа народных депутатов из разных фракций зарегистрировала проект постановления, в котором рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть Бандере звание Героя Украины. Документ в парламенте пока не рассматривали.
Флешмоб "Батько наш – Бандера", участники которого размещают в соцсетях ролики, где они запечатлены исполняющими эту песню, начали ученицы 11-го класса одного из львовских лицеев. 8 октября 2021 года в TikTok-аккаунте одной из них появилось видео, в котором она с одноклассницами под фонограмму поет эту патриотическую песню. На видео обратили внимание популярные в Telegram паблики, после чего начался массовый флешмоб.