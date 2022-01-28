  Данилко о песне "Батько наш – Бандера": Я люблю повстанческие песни. В этой все-таки ключевая фраза: "Ми за Україну будем воювати"

Накануне в сети появилось видео, снятое на концерте "Дизель Шоу" с участим Верки Сердючки, в котором она поддержала всеукраинский песенный флешмоб, исполнив популярную песню "Батько наш – Бандера".

"Песню обсуждали все абсолютно, не только в Украине, не только в России, но и в других странах. Андрей, что это было и есть ли эта песня в твоем репертуаре? С каких пор ты ее исполняешь?" – спросила у Данилко соведущая ток-шоу, журналистка, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

"Мне когда сказали, что был какой-то скандал, я даже не понял, за что. Я проснулся – куча пропущенных звонков, телефон красно цвета, я не мог понять, в чем проблема. Это было давно, были новогодние съемки "Дизель Шоу". Я не мог понять, в чем проблема – я помню этот момент. Это было в пик популярности этой песни в TikTok. Она так была уместна в этом моменте. Зал так хорошо ее принял. Я не знал, что песня запрещенная. Думал, что претензии, потому что Сердючка плохо спела, в ноты не попала. Она еще та певица, великая. Я не понял, почему такая реакция", – заявил он.

По словам Данилко, ему нравятся повстанческие песни.

"Я понимаю, Бандера – спорный. И для меня он такой же спорный персонаж. Я тоже против проспекта Бандеры. Я люблю повстанческие песни. Вот правда, она настолько написана искренне. В этом жанре – это суперхит. Реально. Для меня в этой песне все-таки ключевая фраза: "Ми за Україну будем воювати". Вот ми за Україну будем воювати. Это правда", – подытожил он.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube