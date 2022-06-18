"Ждали большего". В МИД Грузии отреагировали на решение Еврокомиссии по заявке страны на членство в ЕС

"Действительно, на основании усилий Грузии и проведенных реформ мы ожидали большего, однако важно то, что сегодня Евросоюз открыто зафиксировал решение об открытии для Грузии европейской перспективы", – сказал он.
Министр заявил, что практика предоставления статуса кандидата в члены ЕС после выполнения ряда условий не нова для ЕС и аналогичный опыт, в частности, был у стран Балтии. Он добавил, что Грузия продолжит внедрять реформы, о которых у нее есть договоренности с ЕС.
"В соответствии с амбициозной программой реформ мы обязательно приведем Грузию к ее конечной цели, которой является полноправное членство нашей страны в Европейском союзе", – сказал глава МИД.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
После вторжения России в Украину президенты Грузии и Молдовы также инициировали вступление этих стран в Евросоюз по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 13 июня на заседании правительства, что кандидатом в члены Европейского союза должна стать сначала Грузия, а уже потом Украина или Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандадата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что нужно выполнить ряд условий.