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"Ждали большего". В МИД Грузии отреагировали на решение Еврокомиссии по заявке страны на членство в ЕС

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Дарчиашвили: Мы обязательно приведем Грузию к ее конечной цели
Дарчиашвили: Мы обязательно приведем Грузию к ее конечной цели
Фото: EPA

В Грузии "ждали большего" от Еврокомиссии, которая 17 июня признала европейскую перспективу страны, но пока не рекомендовала предоставить ей статус кандидата на членство в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел страны Илья Дарчиашвили, пишет агентство "Новости-Грузия".

"Действительно, на основании усилий Грузии и проведенных реформ мы ожидали большего, однако важно то, что сегодня Евросоюз открыто зафиксировал решение об открытии для Грузии европейской перспективы", – сказал он.

Министр заявил, что практика предоставления статуса кандидата в члены ЕС после выполнения ряда условий не нова для ЕС и аналогичный опыт, в частности, был у стран Балтии. Он добавил, что Грузия продолжит внедрять реформы, о которых у нее есть договоренности с ЕС.

"В соответствии с амбициозной программой реформ мы обязательно приведем Грузию к ее конечной цели, которой является полноправное членство нашей страны в Европейском союзе", – сказал глава МИД.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре

После вторжения России в Украину президенты Грузии и Молдовы также инициировали вступление этих стран в Евросоюз по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 13 июня на заседании правительства, что кандидатом в члены Европейского союза должна стать сначала Грузия, а уже потом Украина или Молдова. 

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандадата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что нужно выполнить ряд условий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Грузия, Еврокомиссия, евроинтеграция, МИД Грузии, Евросоюз, Илья Дарчиашвили
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