"Ждали большего". В МИД Грузии отреагировали на решение Еврокомиссии по заявке страны на членство в ЕС

"Действительно, на основании усилий Грузии и проведенных реформ мы ожидали большего, однако важно то, что сегодня Евросоюз открыто зафиксировал решение об открытии для Грузии европейской перспективы", – сказал он.

Министр заявил, что практика предоставления статуса кандидата в члены ЕС после выполнения ряда условий не нова для ЕС и аналогичный опыт, в частности, был у стран Балтии. Он добавил, что Грузия продолжит внедрять реформы, о которых у нее есть договоренности с ЕС.

"В соответствии с амбициозной программой реформ мы обязательно приведем Грузию к ее конечной цели, которой является полноправное членство нашей страны в Европейском союзе", – сказал глава МИД.