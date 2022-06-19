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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский присвоил звание генерал-майора командующей медицинскими силами ВСУ Остащенко

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Остащенко присвоено новое воинское звание
Остащенко присвоено новое воинское звание
Фото: president.gov.ua (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора медицинской службы командующей Медицинскими силами ВСУ Татьяне Остащенко, которая в прошлом году стала первой женщиной – бригадным генералом Вооруженных Сил. Об этом сообщила пресс-служба главы государства 18 июня.

Во время визита в Одесскую область Зеленский посетил больницу в Одессе, вручил государственные награды и присвоил медикам почетные и воинские звания.

В обращении по итогам дня президент отметил, что подписал указ о присвоении нового звания Остащенко 17 июня, а на следующий день "имел честь лично поздравить Татьяну Николаевну с этим званием".

"И я не зря всегда говорю в своих обращениях "защитники и защитницы". И хочу, чтобы все мы в Украине всегда подчеркивали вклад и мужчин, и женщин в оборону нашего государства", – добавил Зеленский. 

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Контекст:

В июле 2021 года Остащенко была назначена на должность командующей Медицинскими силами ВСУ.  Она стала первой женщиной, которая возглавила одно из командований в Вооруженных силах Украины. 

В августе 2021 года ей было присвоено очередное воинское звание высшего офицерского состава – бригадный генерал. Она также стала первой женщиной – военнослужащей в Украине, получившей это звание

К тому моменту в Украине две женщины получили генеральское звание. Первой украинкой, получившей звание генерал-майора, стала в октябре 2018 года начальник военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей. Второй в марте 2020 года стала также сотрудница СБУ Юлия Лапутина. 18 декабря 2020 года она была назначена министром по делам ветеранов.

Теги: Одесса, медицина, военные, больница, Владимир Зеленский, война России против Украины, медики, женщины, Татьяна Остащенко
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