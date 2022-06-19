Зеленский присвоил звание генерал-майора командующей медицинскими силами ВСУ Остащенко

Во время визита в Одесскую область Зеленский посетил больницу в Одессе, вручил государственные награды и присвоил медикам почетные и воинские звания.

В обращении по итогам дня президент отметил, что подписал указ о присвоении нового звания Остащенко 17 июня, а на следующий день "имел честь лично поздравить Татьяну Николаевну с этим званием".

"И я не зря всегда говорю в своих обращениях "защитники и защитницы". И хочу, чтобы все мы в Украине всегда подчеркивали вклад и мужчин, и женщин в оборону нашего государства", – добавил Зеленский.

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