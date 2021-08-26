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В Украине появилась первая женщина – бригадный генерал

Остащенко заняла генеральскую должность командующего в ВСУ и получила звание бригадного генерала
Остащенко заняла генеральскую должность командующего в ВСУ и получила звание бригадного генерала
Фото: mil.gov.ua

Командующей медицинскими силами ВСУ Татьяне Остащенко указом президента от 24 августа было присвоено очередное воинское звание высшего офицерского состава – бригадный генерал.

Как сообщают в пресс-службе Минобороны Украины, Остащенко – не только первая женщина – глава одного из командований в ВСУ, но и первая женщина – бригадный генерал.

"На командных должностях в ВСУ – командирами рот, взводов и минометных батарей – находится около сотни военнослужащих-женщин. Теперь, женщина заняла генеральскую должность командующего, и вполне вероятно, что в ближайшей перспективе в Вооруженных силах появится первая женщина – бригадный генерал", – говорил министр обороны Украины Андрей Таран в июле, когда Остащенко была назначена на должность командующей медицинскими силами ВСУ.

Остащенко родилась в 1974 году во Львове в семье военнослужащего. Она окончила в 1996 году фармацевтический факультет Львовского государственного медицинского института, а в 1998 году – Украинскую военно-медицинскую академию.

Остащенко получила оперативно-тактический уровень военного образования в 2020 году, а также прошла подготовку на курсах армий государств – членов НАТО. В Кранфильдском университете Великобритании окончила курсы реформирования сектора обороны и безопасности и стратегического лидерства.

Верховная Рада ввела новые воинские звания – бригадный генерал и коммодор – в июне 2020 года, чтобы приблизить воинские звания в Украине к стандартам НАТО. Бригадный генерал соответствует прежнему генерал-майору. 

Контекст:

Численность ВСУ на июль 2020 года составляла 250 тыс. человек, сообщал тогдашний главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью "АрміяInform".

В Украине две женщины получили генеральское звание. Первой украинкой, получившей звание генерал-майора, стала в октябре 2018 года начальник военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей. Второй в марте 2020 года стала также сотрудница СБУ Юлия Лапутина. 18 декабря 2020 года она была назначена министром по делам ветеранов.

В последнем опубликованном рейтинге гендерного равенства, который приводится в докладе Всемирного экономического форума The Global Gender Gap Report 2020, представленном в декабре 2019-го, Украина заняла 59-е место среди 163 стран. За последние два года страна поднялась на 10 позиций.

Теги: армия, Минобороны, ВСУ, Андрей Таран, военнослужащий, женщины, Татьяна Остащенко
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