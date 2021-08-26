В Украине появилась первая женщина – бригадный генерал

Как сообщают в пресс-службе Минобороны Украины, Остащенко – не только первая женщина – глава одного из командований в ВСУ, но и первая женщина – бригадный генерал.

"На командных должностях в ВСУ – командирами рот, взводов и минометных батарей – находится около сотни военнослужащих-женщин. Теперь, женщина заняла генеральскую должность командующего, и вполне вероятно, что в ближайшей перспективе в Вооруженных силах появится первая женщина – бригадный генерал", – говорил министр обороны Украины Андрей Таран в июле, когда Остащенко была назначена на должность командующей медицинскими силами ВСУ.

Остащенко родилась в 1974 году во Львове в семье военнослужащего. Она окончила в 1996 году фармацевтический факультет Львовского государственного медицинского института, а в 1998 году – Украинскую военно-медицинскую академию.

Остащенко получила оперативно-тактический уровень военного образования в 2020 году, а также прошла подготовку на курсах армий государств – членов НАТО. В Кранфильдском университете Великобритании окончила курсы реформирования сектора обороны и безопасности и стратегического лидерства.

Верховная Рада ввела новые воинские звания – бригадный генерал и коммодор – в июне 2020 года, чтобы приблизить воинские звания в Украине к стандартам НАТО. Бригадный генерал соответствует прежнему генерал-майору.