Харьков обстреливают менее интенсивно, но более мощным оружием – мэр

Об этом 10 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался на YouTube-канале "Украина 24", сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Сегодня интенсивность обстрелов стала немного меньше, но тем не менее по городу Харькову стали применять бомбы и ракеты более сильной мощности. И те разрушения, которые сегодня есть, очень-очень серьезные", – сказал Терехов.

Оккупанты таким образом пытаются дестабилизировать ситуацию в городе, чтобы в Харькове не было нормальной жизнедеятельности, добавил мэр.

"Идет процесс восстановления жизнедеятельности Харькова. Работает метрополитен, работает общественный транспорт... Очень многие предприятия начали открываться, много харьковчан стали возвращаться… Враг это все видит, и это вызывает у него ярость. Понятно, что он хочет дестабилизировать ситуацию. Он хочет, чтобы в Харькове не было экономики, чтобы не работали предприятия, чтобы люди боялись", – отметил Терехов.

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