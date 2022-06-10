Харьков обстреливают менее интенсивно, но более мощным оружием – мэр

Об этом 10 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался на YouTube-канале "Украина 24", сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Сегодня интенсивность обстрелов стала немного меньше, но тем не менее по городу Харькову стали применять бомбы и ракеты более сильной мощности. И те разрушения, которые сегодня есть, очень-очень серьезные", – сказал Терехов.
Оккупанты таким образом пытаются дестабилизировать ситуацию в городе, чтобы в Харькове не было нормальной жизнедеятельности, добавил мэр.
"Идет процесс восстановления жизнедеятельности Харькова. Работает метрополитен, работает общественный транспорт... Очень многие предприятия начали открываться, много харьковчан стали возвращаться… Враг это все видит, и это вызывает у него ярость. Понятно, что он хочет дестабилизировать ситуацию. Он хочет, чтобы в Харькове не было экономики, чтобы не работали предприятия, чтобы люди боялись", – отметил Терехов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели полномасштабного вторжения, однако им это не удалось.
18 мая глава Харьковской областной государственной (военной) администрации Олег Синегубов сообщил, что жители Харькова начали массово возвращаться в город. В то же время, по словам руководителя ОВА, в городе еще небезопасно из-за обстрелов.
По словам Терехова, в Харькове из-за вторжения России без жилья остались 150 тыс. человек, разрушены 3,5 тыс. домов, из них 500 многоэтажных домов (в том числе 9- и 16-этажные) не подлежат восстановлению.
До войны в Харькове проживало около 1,45 млн человек, сообщается на сайте горсовета.