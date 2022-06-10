ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Харьков обстреливают менее интенсивно, но более мощным оружием – мэр

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские оккупанты пытаются дестабилизировать ситуацию в Харькове, отметил мэр
Российские оккупанты пытаются дестабилизировать ситуацию в Харькове, отметил мэр
Фото: Харківська Міська Рада / Facebook

Российские оккупационные войска уменьшили интенсивность обстрелов Харькова, но начали использовать более мощное оружие.

Об этом 10 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался на YouTube-канале "Украина 24", сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Сегодня интенсивность обстрелов стала немного меньше, но тем не менее по городу Харькову стали применять бомбы и ракеты более сильной мощности. И те разрушения, которые сегодня есть, очень-очень серьезные", – сказал Терехов.

Оккупанты таким образом пытаются дестабилизировать ситуацию в городе, чтобы в Харькове не было нормальной жизнедеятельности, добавил мэр.

"Идет процесс восстановления жизнедеятельности Харькова. Работает метрополитен, работает общественный транспорт... Очень многие предприятия начали открываться, много харьковчан стали возвращаться… Враг это все видит, и это вызывает у него ярость. Понятно, что он хочет дестабилизировать ситуацию. Он хочет, чтобы в Харькове не было экономики, чтобы не работали предприятия, чтобы люди боялись", – отметил Терехов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели полномасштабного вторжения, однако им это не удалось.

18 мая глава Харьковской областной государственной (военной) администрации Олег Синегубов сообщил, что жители Харькова начали массово возвращаться в город. В то же время, по словам руководителя ОВА, в городе еще небезопасно из-за обстрелов.

По словам Терехова, в Харькове из-за вторжения России без жилья остались 150 тыс. человек, разрушены 3,5 тыс. домов, из них 500 многоэтажных домов (в том числе 9- и 16-этажные) не подлежат восстановлению.

До войны в Харькове проживало около 1,45 млн человек, сообщается на сайте горсовета.

Теги: Россия, транспорт, Украина, Харьков, метро, экономика, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, общественный транспорт, разрушения, мэр, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она "послала Европу"
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она "послала Европу"
  "Это для тебя, родная Украина". "Динамо" U-16 стало победителем турнира в Барселоне, сын Григория Суркиса отбил два мяча
  "Это для тебя, родная Украина". "Динамо" U-16 стало победителем турнира в Барселоне, сын Григория Суркиса отбил два мяча
"Вылитая Каролина". Экс-супруг Ани Лорак показал, как взрослела его дочь, и поделился песней в ее исполнении
"Вылитая Каролина". Экс-супруг Ани Лорак показал, как взрослела его дочь, и поделился песней в ее исполнении
Театры в Италии и Франции возобновили сотрудничество с российской певицей Нетребко
Театры в Италии и Франции возобновили сотрудничество с российской певицей Нетребко
Роднянский: Российская общественная жизнь забурлила пещерным позорным антисемитизмом
Роднянский: Российская общественная жизнь забурлила пещерным позорным антисемитизмом
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита показала, как ее подстригли в РФ
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита показала, как ее подстригли в РФ
"Очень красивый у вас папа". Tayanna показала прогулку с отцом в Праге
"Очень красивый у вас папа". Tayanna показала прогулку с отцом в Праге
"Теперь у этих морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами". Брежнева показала, как выглядит без "панцирей и масок"
"Теперь у этих морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами". Брежнева показала, как выглядит без "панцирей и масок"
"Путин уничтожен". Служащий в ВСУ Попенко показал, во что превратил мишень с лицом президента РФ
"Путин уничтожен". Служащий в ВСУ Попенко показал, во что превратил мишень с лицом президента РФ
"Самая красивая женщина на планете", "Этот конский хвост!" Лонгория показала фото в платье с множеством вырезов
"Самая красивая женщина на планете", "Этот конский хвост!" Лонгория показала фото в платье с множеством вырезов
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера (116490)
2
Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства (97483)
3
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (85821)
4
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (39565)
5
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана (29363)
6
"Моя бесконечная любовь". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь (28940)
7
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды (27071)
8
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле (24680)
 
 
 
 