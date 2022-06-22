В Украине с начала вторжения уничтожено около 100 тыс. зданий – ГСЧС

Он пояснил, что аварийно-восстановительные работы в регионах, где проходили боевые действия и которые страдают от вражеских авиаударов, – одно из стратегических направлений работы ГСЧС

"После военных на освободившиеся территории заходят спасатели, которые разминируют и разбирают завалы", – сказал глава ГСЧС, добавив, что для этих работ ГСЧС дополнительно привлекает 1200 сотрудников.

Кроме того, около 15 тыс. человек за время широкомасштабной войны вызвались стать добровольцами-спасателями, которые помогают с разборами завалов.

Крук отметил, что еще одно важное направление работы ГСЧС – гуманитарное разминирование территорий. На сегодняшний день в структуре ГСЧС работает 600 пиротехников в составе 120 расчетов, решением Кабмина пиротехнические подразделения службы расширены еще на 400 специалистов.

Глава ГСЧС поблагодарил австрийских гостей за помощь, которую получает Украина от Австрии с первых дней широкомасштабной войны, в том числе технику, оборудование, пожарное снаряжение, бронезащиту для сотрудников службы. Он отметил, что с учетом колоссальных объемов работы украинским спасателям по-прежнему нужна помощь со снаряжением и техникой.

Война России против Украины. Главное (обновляется)