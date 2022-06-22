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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине с начала вторжения уничтожено около 100 тыс. зданий – ГСЧС

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Российские оккупанты разрушают дома и объекты инфраструктуры в Украине
Российские оккупанты разрушают дома и объекты инфраструктуры в Украине
Фото: EPA

По приблизительным подсчетам, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожено около 100 тыс. зданий. Об этом заявил председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук на встрече с делегацией Австрии 20 июня, сообщил пресс-центр ГСЧС.

Он пояснил, что аварийно-восстановительные работы в регионах, где проходили боевые действия и которые страдают от вражеских авиаударов, – одно из стратегических направлений работы ГСЧС 

"После военных на освободившиеся территории заходят спасатели, которые разминируют и разбирают завалы", – сказал глава ГСЧС, добавив, что для этих работ ГСЧС дополнительно привлекает 1200 сотрудников.

Кроме того, около 15 тыс. человек за время широкомасштабной войны вызвались стать добровольцами-спасателями, которые помогают с разборами завалов. 

Крук отметил, что еще одно важное направление работы ГСЧС – гуманитарное разминирование территорий. На сегодняшний день в структуре ГСЧС работает 600 пиротехников в составе 120 расчетов, решением Кабмина пиротехнические подразделения службы расширены еще на 400 специалистов.

Глава ГСЧС поблагодарил австрийских гостей за помощь, которую получает Украина от Австрии с первых дней широкомасштабной войны, в том числе технику, оборудование, пожарное снаряжение, бронезащиту для сотрудников службы. Он отметил, что с учетом колоссальных объемов работы украинским спасателям по-прежнему нужна помощь со снаряжением и техникой.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет. 21 июня он повторил эту оценку в комментарии Le Monde, добавив, что по состоянию на 25 мая общая сумма прямого ущерба, нанесенного экономике Украины разрушением жилых и нежилых зданий (школ, больниц и т. д.) и инфраструктуры составили около $105,5 млрд.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Это будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете ЕС, заявил 15 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала.

На восстановление Украины может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, сказал 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер.

Теги: ГСЧС, Австрия, спасатели, война России против Украины, разминирование, разрушения, Сергей Крук
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