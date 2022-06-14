Оккупанты разрушили в Украине не менее 45 млн м² жилья на более чем $40 млрд – Шмыгаль

"По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, полноценный процесс возмещения ущерба украинцам "начнется сразу после того, как конфискованные на Западе российские средства поступят в Украину".

"Десятки тысяч уничтоженных домов и квартир – это миллиарды. Минимальная оценка сейчас – более $40 млрд. В бюджете нет такой суммы, ведь все средства мы приоритетно направляем на оборону и защиту нашей страны, а также на социальные выплаты, – подчеркнул премьер. – Сейчас эти сотни миллиардов долларов России заморожены правительствами наших партнеров. Мы постоянно работаем со всеми, чтобы средства перешли Украине для восстановления… чтобы Россия в полной мере почувствовала цену за свою ужасную и кровавую агрессию против нашей страны".

Шмыгаль также рассказал, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье.

Премьер заявлял в конце мая, что прямые убытки, которые были нанесены Украине в связи с войной, развязанной РФ, составляют около $600 млрд. Шмыгаль пообещал, что украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)