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ДЕНЬГИ

Оккупанты разрушили в Украине не менее 45 млн м² жилья на более чем $40 млрд – Шмыгаль

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Полноценный процесс возмещения ущерба украинцам начнется после поступления конфискованных на Западе российских средств в Украину, отметил Шмыгаль
Полноценный процесс возмещения ущерба украинцам начнется после поступления конфискованных на Западе российских средств в Украину, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Российские оккупационные войска разрушили в ходе войны в Украине десятки тысяч домов. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его цитирует пресс-центр Кабмина.

"По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, полноценный процесс возмещения ущерба украинцам "начнется сразу после того, как конфискованные на Западе российские средства поступят в Украину".

"Десятки тысяч уничтоженных домов и квартир – это миллиарды. Минимальная оценка сейчас – более $40 млрд. В бюджете нет такой суммы, ведь все средства мы приоритетно направляем на оборону и защиту нашей страны, а также на социальные выплаты, – подчеркнул премьер. – Сейчас эти сотни миллиардов долларов России заморожены правительствами наших партнеров. Мы постоянно работаем со всеми, чтобы средства перешли Украине для восстановления… чтобы Россия в полной мере почувствовала цену за свою ужасную и кровавую агрессию против нашей страны".

Шмыгаль также рассказал, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье.

Премьер заявлял в конце мая, что прямые убытки, которые были нанесены Украине в связи с войной, развязанной РФ, составляют около $600 млрд. Шмыгаль пообещал, что украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.

По информации Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов. Советник президента Украины Олег Устенко 15 марта сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".

5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель. Аналогичную процедуру готовит Канада.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Группа американских сенаторов подала законопроект, который должен заблокировать не только валютные, но и золотые запасы РФ за рубежом. В то же время министр финансов США в мае заявила, что Штаты сейчас не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ.

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