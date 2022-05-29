Россия не даст выводить инвестиции иностранцев, пока заморожены ее международные резервы – министр финансов

Он отметил, что российские власти постепенно отменяют обязательную продажу валютной выручки, сейчас снизили до 50% лимит по обязательной продаже, повысили возможности вывода физлицами валюты из страны и далее намерены "нормализовывать нашу экономическую ситуацию".
Однако инвестиции, которые были сделаны иностранцами из "недружественных стран" в Россию, будут "держать так же, как и они будут держать наши золотовалютные резервы", заявил министр.
Он напомнил, что ограничения на движение капитала были введены в ответ на заморозку золотовалютных резервов РФ и активов крупных российских компаний. В России, по его словам, "точно так же ответили: заморозили и не выпускаем эти деньги обратно".
По его мнению, эта мера "сохранится до той поры, пока не будут отменены те санкции, которые были введены, или те заморозки, которые были введены, в отношении наших резервов и активов". По его мнению, у России "их украли".
В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.
По информации Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов. Советник президента Украины Олег Устенко 15 марта сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".
5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель. Аналогичную процедуру готовит Канада.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Группа американских сенаторов подала законопроект, который должен заблокировать не только валютные, но и золотые запасы РФ за рубежом. В то же время министр финансов США в мае заявила, что Штаты сейчас не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ.