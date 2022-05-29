Россия не даст выводить инвестиции иностранцев, пока заморожены ее международные резервы – министр финансов

По мнению Силуанова, у РФ "украли" активы и резервы. Он заявил, что в России "точно так же ответили" Фото: ЕРА

Он отметил, что российские власти постепенно отменяют обязательную продажу валютной выручки, сейчас снизили до 50% лимит по обязательной продаже, повысили возможности вывода физлицами валюты из страны и далее намерены "нормализовывать нашу экономическую ситуацию".

Однако инвестиции, которые были сделаны иностранцами из "недружественных стран" в Россию, будут "держать так же, как и они будут держать наши золотовалютные резервы", заявил министр.

Он напомнил, что ограничения на движение капитала были введены в ответ на заморозку золотовалютных резервов РФ и активов крупных российских компаний. В России, по его словам, "точно так же ответили: заморозили и не выпускаем эти деньги обратно".

По его мнению, эта мера "сохранится до той поры, пока не будут отменены те санкции, которые были введены, или те заморозки, которые были введены, в отношении наших резервов и активов". По его мнению, у России "их украли".