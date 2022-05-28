Министр финансов России назвал доллар и евро "токсичными фантиками"

"Зачем она нужна, эта валюта? То есть мы продаем свое собственное благосостояние – газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?" – заявил глава минфина РФ.
На той же лекции он сказал студентам, что "спецоперация" требует "огромных ресурсов", но точных цифр не назвал, отмечает "Радио Свобода". На поддержку экономики в этом году, по его словам, вложено 8 трлн руб. (3,6 трлн грн). Для сравнения: на выплату пенсий в 2022 году Россия потратит 600 млрд руб. (269 млрд грн).
23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.