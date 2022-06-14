Украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье – Шмыгаль

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его цитирует пресс-центр Кабмина.
По словам премьера, все заявления "передаются соответствующим органам на места".
"Разрушения верифицируются комиссией и далее человек сможет увидеть в "Дії" документ, подтверждающий ущерб", – отметил Шмыгаль.
Глава Кабмина добавил, что следующим этапом станет "разработка расчетной унифицированной оценки стоимости ущерба". А на третьем этапе будет выплата средств людям, подчеркнул Шмыгаль.
"После фиксации и оценки ущерба люди смогут получить средства за разрушенное имущество. По нашему мнению, это также должно происходить через "Дію", чтобы весь процесс был максимально прозрачным, открытым, простым и справедливым", – указал премьер.
При этом фиксация и оценка ущерба пока возможны только на полностью деоккупированных и безопасных территориях, а где продолжаются активные боевые действия, или есть временная оккупация – "ущерб будет зафиксирован после окончательного освобождения этих городов и общин", резюмировал Шмыгаль.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Шмыгаль пообещал, что украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки. Для этого создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія".
Премьер заявлял в конце мая, что прямые убытки, которые были нанесены Украине в связи с войной, развязанной РФ, составляют около $600 млрд.
По словам Шмыгаля, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Восстанавливать страну власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.