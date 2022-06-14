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Украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье – Шмыгаль

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Фиксация и оценка ущерба пока возможны только на полностью деоккупированных и безопасных территориях, отметил Шмыгаль
Фиксация и оценка ущерба пока возможны только на полностью деоккупированных и безопасных территориях, отметил Шмыгаль
Фото: ДСНС України / Facebook

По состоянию на 14 июня через приложение и портал "Дія" украинцы подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном российскими оккупационными войсками жилье.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его цитирует пресс-центр Кабмина.

По словам премьера, все заявления "передаются соответствующим органам на места".

"Разрушения верифицируются комиссией и далее человек сможет увидеть в "Дії" документ, подтверждающий ущерб", – отметил Шмыгаль.

Глава Кабмина добавил, что следующим этапом станет "разработка расчетной унифицированной оценки стоимости ущерба". А на третьем этапе будет выплата средств людям, подчеркнул Шмыгаль.

"После фиксации и оценки ущерба люди смогут получить средства за разрушенное имущество. По нашему мнению, это также должно происходить через "Дію", чтобы весь процесс был максимально прозрачным, открытым, простым и справедливым", – указал премьер.

При этом фиксация и оценка ущерба пока возможны только на полностью деоккупированных и безопасных территориях, а где продолжаются активные боевые действия, или есть временная оккупация – "ущерб будет зафиксирован после окончательного освобождения этих городов и общин", резюмировал Шмыгаль.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Шмыгаль пообещал, что украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки. Для этого создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія".

Премьер заявлял в конце мая, что прямые убытки, которые были нанесены Украине в связи с войной, развязанной РФ, составляют около $600 млрд.

По словам Шмыгаля, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Восстанавливать страну власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.

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