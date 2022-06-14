Украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье – Шмыгаль

Фиксация и оценка ущерба пока возможны только на полностью деоккупированных и безопасных территориях, отметил Шмыгаль Фото: ДСНС України / Facebook

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его цитирует пресс-центр Кабмина.

По словам премьера, все заявления "передаются соответствующим органам на места".

"Разрушения верифицируются комиссией и далее человек сможет увидеть в "Дії" документ, подтверждающий ущерб", – отметил Шмыгаль.

Глава Кабмина добавил, что следующим этапом станет "разработка расчетной унифицированной оценки стоимости ущерба". А на третьем этапе будет выплата средств людям, подчеркнул Шмыгаль.

"После фиксации и оценки ущерба люди смогут получить средства за разрушенное имущество. По нашему мнению, это также должно происходить через "Дію", чтобы весь процесс был максимально прозрачным, открытым, простым и справедливым", – указал премьер.

При этом фиксация и оценка ущерба пока возможны только на полностью деоккупированных и безопасных территориях, а где продолжаются активные боевые действия, или есть временная оккупация – "ущерб будет зафиксирован после окончательного освобождения этих городов и общин", резюмировал Шмыгаль.

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