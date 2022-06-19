После визита Зеленского в Николаев оккупанты ударили по городу "Калибрами"

Местные жители в соцсетях сообщали вечером о дыме и звуках взрывов.
"Среди дня двойной удар ракетами нанесен по промышленной инфраструктуре. Вечером – второй удар – пятью ракетами со стороны Херсонщины", – говорится в сводке ОП.
В оперативном командовании ВСУ "Юг" уточнили, что первый удар был нанесен ракетами типа Х-55, второй – "Калибрами".
Украинские военные сбили одну ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса. Но две попали в завод пластиковых окон, еще одна – в жилой дом, а следующая – в колбасный цех.
Отмечается, что на заводе и в цеху возникли пожары. К ночи их локализовали на площади суммарно около 400 м².
По предварительной информации, жертв нет, масштабы разрушений уточняются.
В Офисе президента сообщили также, что продолжаются обстрелы Николаевской области.
В результате обстрелов Галициновской общины 18 июня погибло два местных жителя. После обстрелов поселка Заселье тяжело ранен один человек. Также под обстрелами были село Парутино (никто не пострадал) и Березнеговатская община (информация о пострадавших и повреждениях уточняется).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
18 июня президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции военных в Николаевской области, совершил визит в сам Николаев, а также в Одессу и Одесскую область.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает российские ракетные удары 18 июня по Харьковской, Днепропетровской областям и Николаеву местью за недавно уничтоженные ВСУ склады боеприпасов. "Мы бьем по военным объектам, а они – по тому, по чему могут", – пояснил Арестович.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.