Зеленский: Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным

"Ночной, почти утренний отчет. Возвращаюсь с юга – посетил сегодня наши передовые позиции в Николаевской области, посетил сам Николаев, а также Одесскую область. Пообщался с нашими защитниками, защитницами – военные, полицейские, нацгвардейцы, тероборона", – сказал Зеленский.
По его словам, у украинских военных и полицейских "настроение уверенное" и они не сомневаются в победе Украины.
"Поблагодарил за службу, за защиту нашего государства. Поблагодарил родителей таких храбрых детей. Действительно очень крепких. Вручил награды лучшим... Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – пообещал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
За прошедшее время РФ оккупировала часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской. Россия также временно контролировала части Киевской, Сумской и Черниговской областей, но в начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов.
По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. Перед этим в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказывали, что РФ строит третью линию обороны на юге Украины.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.
13 июня Зеленский сказал, что ВСУ сорвали десятки попыток российских атак на юге и освободили часть Херсонской области.