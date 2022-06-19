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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным

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Зеленский подчеркнул, что защитники Украины уверены в ее победе
Зеленский подчеркнул, что защитники Украины уверены в ее победе
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский по итогам рабочего визита в Одесскую и Николаевскую области 18 июня заявил, что Украина вернет оккупированные территории. Традиционное обращение он записал в поезде, ранним утром 19 июня его опубликовал Офис президента.

"Ночной, почти утренний отчет. Возвращаюсь с юга – посетил сегодня наши передовые позиции в Николаевской области, посетил сам Николаев, а также Одесскую область. Пообщался с нашими защитниками, защитницами – военные, полицейские, нацгвардейцы, тероборона", – сказал Зеленский.

По его словам, у украинских военных и полицейских "настроение уверенное" и они не сомневаются в победе Украины.

"Поблагодарил за службу, за защиту нашего государства. Поблагодарил родителей таких храбрых детей. Действительно очень крепких. Вручил награды лучшим... Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – пообещал Зеленский. 

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

За прошедшее время РФ оккупировала часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской. Россия также временно контролировала части Киевской, Сумской и Черниговской областей, но в начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов. 

По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. Перед этим в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказывали, что РФ строит третью линию обороны на юге Украины. 

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

13 июня Зеленский сказал, что ВСУ сорвали десятки попыток российских атак на юге и освободили часть Херсонской области.

Теги: Черное море, военные, оккупация, Николаевская область, Одесская область, украинский военный, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины
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