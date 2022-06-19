Зеленский: Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным

Зеленский подчеркнул, что защитники Украины уверены в ее победе Фото: president.gov.ua

"Ночной, почти утренний отчет. Возвращаюсь с юга – посетил сегодня наши передовые позиции в Николаевской области, посетил сам Николаев, а также Одесскую область. Пообщался с нашими защитниками, защитницами – военные, полицейские, нацгвардейцы, тероборона", – сказал Зеленский.

По его словам, у украинских военных и полицейских "настроение уверенное" и они не сомневаются в победе Украины.

"Поблагодарил за службу, за защиту нашего государства. Поблагодарил родителей таких храбрых детей. Действительно очень крепких. Вручил награды лучшим... Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – пообещал Зеленский.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube

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