В портах Одесской области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира – ОВА

Об этом 18 июня в ходе совещания при участии президента Украины Владимира Зеленского сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко, пишет пресс-центр Офиса президента (ОПУ).

Отмечается, что руководитель ОВА проинформировал участников совещания о мероприятиях по обороне региона.

"Обговорили пути организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов Одесской области. По словам Максима Марченко, из-за российской агрессии в портах области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира", – говорится в сообщении.

Кроме того, на совещании обсудили последствия ракетных ударов российских оккупантов по Одесской области.

Так, жертвами обстрелов стали 55 жителей региона, также разрушен ряд объектов инфраструктуры региона, подчеркнули в ОПУ.

Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область 18 июня посетил опорные пункты Нацгвардии, осмотрел образцы вооружения и стрельбищ.

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