В портах Одесской области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира – ОВА

Об этом 18 июня в ходе совещания при участии президента Украины Владимира Зеленского сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко, пишет пресс-центр Офиса президента (ОПУ).
Отмечается, что руководитель ОВА проинформировал участников совещания о мероприятиях по обороне региона.
"Обговорили пути организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов Одесской области. По словам Максима Марченко, из-за российской агрессии в портах области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира", – говорится в сообщении.
Кроме того, на совещании обсудили последствия ракетных ударов российских оккупантов по Одесской области.
Так, жертвами обстрелов стали 55 жителей региона, также разрушен ряд объектов инфраструктуры региона, подчеркнули в ОПУ.
Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область 18 июня посетил опорные пункты Нацгвардии, осмотрел образцы вооружения и стрельбищ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявлял 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции". Великобритания и США отвергли эту идею.
В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.