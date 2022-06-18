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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области

Зеленский в один день посетил Николаевскую и Одесскую области
Зеленский в один день посетил Николаевскую и Одесскую области
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 18 июня в ходе рабочей поездки в Одесскую область посетил опорные пункты Нацгвардии, осмотрел образцы вооружения и стрельбище. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент вручил государственные награды сотрудникам подразделений системы МВД.

"Хочу поблагодарить вас от народа Украины, нашего государства, за ту большую работу, которую вы делаете, за вашу героическую безупречную службу. Важно, что вы живы. Пока вы живы, есть крепкая украинская стена, защищающая нашу страну. Желаю вашим семьям здоровья", – сказал Зеленский.

Собравшиеся почтили память погибших бойцов минутой молчания.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский 18 июня также совершил визит в Николаев. Он провел совещание об экономической ситуации в регионе, заслушал доклад военного командования области, наградил орденами главу Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима и мэра города Александра Сенкевича.

За время полномасштабной войны Зеленский несколько раз покидал Киев. В начале апреля он посещал пострадавшие от оккупантов города Киевской области, в конце мая – Харьков и позиции военных в Харьковской области, в июне – Запорожскую область и города Донбасса, где идут ожесточенные бои. 

Теги: МВД, Национальная гвардия, Одесская область, Владимир Зеленский, война России против Украины, награды, визит
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