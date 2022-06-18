Зеленский посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области

Зеленский в один день посетил Николаевскую и Одесскую области Фото: president.gov.ua

Президент вручил государственные награды сотрудникам подразделений системы МВД.

"Хочу поблагодарить вас от народа Украины, нашего государства, за ту большую работу, которую вы делаете, за вашу героическую безупречную службу. Важно, что вы живы. Пока вы живы, есть крепкая украинская стена, защищающая нашу страну. Желаю вашим семьям здоровья", – сказал Зеленский.

Собравшиеся почтили память погибших бойцов минутой молчания.

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