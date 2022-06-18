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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский посетил Николаев

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Зеленский в Николаеве провел совещание
Зеленский в Николаеве провел совещание
Фото: president.gov.ua

Президент Украины 18 июня с визитом прибыл в Николаевскую область, где провел совещание о ситуации в регионе. Об этом сообщила его пресс-служба.

На совещании обсуждали состояние экономики Николаевской области и пути решения инфраструктурных вопросов.

"В частности, речь шла о восстановлении водоснабжения областного центра, которое было затруднено из-за повреждений сетей водопровода в результате вражеских обстрелов. Кроме того, уделили внимание ситуации в сельском хозяйстве, в частности проблемам, связанным со сбором урожая этого года, обеспечению фермерских хозяйств необходимым техническим оборудованием и горючим. Также участники совещания сосредоточились на решении вопроса о наличии помещений для хранения зерновых и формировании новых логистических путей", – говорится в сообщении.

Представители военного командования региона доложили президенту о ситуации в зоне боевых действий на суше и в акватории Черного моря.

"Участники совещания обсудили угрозы с суши, в том числе со стороны непризнанного Приднестровья, с моря, а также рассмотрели ситуацию на острове Змеиный. Отдельное внимание было уделено материально-техническому обеспечению отдельной группировки войск "Приморья" и ее оборонным нуждам", – сообщили в Офисе президента.

Также президент побывал на месте разрушенного в результате российских обстрелов здания Николаевской облгосадминистрации и поручил оказать помощь семьям 37 погибших.

"Важно, чтобы мы решили, как можем помочь членам этих семей, не забывать о них", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, Приднестровье, Черное море, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, Николаевская ОГА, Офис президента Украины, остров Змеиный
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