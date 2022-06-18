Зеленский посетил Николаев

На совещании обсуждали состояние экономики Николаевской области и пути решения инфраструктурных вопросов.

"В частности, речь шла о восстановлении водоснабжения областного центра, которое было затруднено из-за повреждений сетей водопровода в результате вражеских обстрелов. Кроме того, уделили внимание ситуации в сельском хозяйстве, в частности проблемам, связанным со сбором урожая этого года, обеспечению фермерских хозяйств необходимым техническим оборудованием и горючим. Также участники совещания сосредоточились на решении вопроса о наличии помещений для хранения зерновых и формировании новых логистических путей", – говорится в сообщении.

Представители военного командования региона доложили президенту о ситуации в зоне боевых действий на суше и в акватории Черного моря.

"Участники совещания обсудили угрозы с суши, в том числе со стороны непризнанного Приднестровья, с моря, а также рассмотрели ситуацию на острове Змеиный. Отдельное внимание было уделено материально-техническому обеспечению отдельной группировки войск "Приморья" и ее оборонным нуждам", – сообщили в Офисе президента.

Также президент побывал на месте разрушенного в результате российских обстрелов здания Николаевской облгосадминистрации и поручил оказать помощь семьям 37 погибших.

"Важно, чтобы мы решили, как можем помочь членам этих семей, не забывать о них", – сказал он.

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