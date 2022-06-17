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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ опубликовали видео с моментом удара крылатых ракет оккупантов по жилому дому в Николаеве

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В результате обстрела погибли два человека
В результате обстрела погибли два человека
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Российские оккупанты утром 17 июня нанесли ракетный удар по Николаеву. Местное издание "НикВести" опубликовало в YouTube видео обстрела.

По данным издания, две ракеты российских захватчиков попали в жилой дом.

ВИДЕО
Видео: НикВести HD / YouTube

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в результате обстрела погибли два человека, около 20 получили ранения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

Теги: Россия, Украина, Николаев, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким, российские оккупанты
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