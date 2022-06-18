Зеленский наградил Кима орденом Богдана Хмельницкого, а мэра Николаева – орденом "За мужество"

"За весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные во время обороны населенных пунктов от российских захватчиков, орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, в орденом "За мужество" ІІІ степени – городской голова Николаева Александр Сенкевич", – говорится в сообщении.

Также президент присвоил воинское звание бригадного генерала полковнику Андрею Игнатову.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Зеленский совершил неанонсированный визит в Николаев 18 июня. Он провел совещание об экономической ситуации в регионе, а также заслушал доклад военного командования области.