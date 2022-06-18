Зеленский наградил Кима орденом Богдана Хмельницкого, а мэра Николаева – орденом "За мужество"

"За весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные во время обороны населенных пунктов от российских захватчиков, орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, в орденом "За мужество" ІІІ степени – городской голова Николаева Александр Сенкевич", – говорится в сообщении.
Также президент присвоил воинское звание бригадного генерала полковнику Андрею Игнатову.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Зеленский совершил неанонсированный визит в Николаев 18 июня. Он провел совещание об экономической ситуации в регионе, а также заслушал доклад военного командования области.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.