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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский наградил Кима орденом Богдана Хмельницкого, а мэра Николаева – орденом "За мужество"

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Зеленский совершил визит в Николаев 18 июня
Зеленский совершил визит в Николаев 18 июня
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Николаев 18 июня наградил главу Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима и мэра города Александра Сенкевича. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"За весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные во время обороны населенных пунктов от российских захватчиков, орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, в орденом "За мужество" ІІІ степени – городской голова Николаева Александр Сенкевич", – говорится в сообщении.

Также президент присвоил воинское звание бригадного генерала полковнику Андрею Игнатову.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Зеленский совершил неанонсированный визит в Николаев 18 июня. Он провел совещание об экономической ситуации в регионе, а также заслушал доклад военного командования области.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

Теги: Николаев, Николаевская область, Владимир Зеленский, война России против Украины, Александр Сенкевич, награды, Виталий Ким
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