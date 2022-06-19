Чубаров считает, что при освобождении Крыма от россиян активных боев на территории полуострова удастся избежать

"Нет никаких сомнений [что Крым будет освобожден]. С полномасштабным вторжением России в Украину для всех стало очевидным, что эта война должна закончиться восстановлением территориальной целостности Украины. Все иные форматы чреваты постоянной угрозой нападения России на Украину", – сказал он.

По словам главы Меджлиса, "этап освобождения юга Украины будет означать начало агонии России".

"Поэтому это освобождение мне видится элементом капитуляции России", – подчеркнул Чубаров.

Журналист спросил у него, каким ему видится освобождение полуострова – военным путем или дипломатическим.

"Вследствие сочетания многих факторов: наличия военной мощи Украины, экономических санкций, внутренних процессов в самой России, прежде всего разборок в руководстве вследствие нарастающих общественных протестов. Сколько в освобождении Крыма будет военных действий – трудно сказать, но их не избежать. Однако они будут носить характер уничтожения тех видов оружия, которые будут непосредственно угрожать освобождению Крыма. Я имею ввиду ЗРК (зенитные ракетные комплексы. – "ГОРДОН") и военные корабли Черноморского флота России. Активных ожесточенных боевых действий на территории самого полуострова, как мне представляется, удастся избежать", – объяснил Чубаров.