Чубаров считает, что при освобождении Крыма от россиян активных боев на территории полуострова удастся избежать

"Нет никаких сомнений [что Крым будет освобожден]. С полномасштабным вторжением России в Украину для всех стало очевидным, что эта война должна закончиться восстановлением территориальной целостности Украины. Все иные форматы чреваты постоянной угрозой нападения России на Украину", – сказал он.
По словам главы Меджлиса, "этап освобождения юга Украины будет означать начало агонии России".
"Поэтому это освобождение мне видится элементом капитуляции России", – подчеркнул Чубаров.
Журналист спросил у него, каким ему видится освобождение полуострова – военным путем или дипломатическим.
"Вследствие сочетания многих факторов: наличия военной мощи Украины, экономических санкций, внутренних процессов в самой России, прежде всего разборок в руководстве вследствие нарастающих общественных протестов. Сколько в освобождении Крыма будет военных действий – трудно сказать, но их не избежать. Однако они будут носить характер уничтожения тех видов оружия, которые будут непосредственно угрожать освобождению Крыма. Я имею ввиду ЗРК (зенитные ракетные комплексы. – "ГОРДОН") и военные корабли Черноморского флота России. Активных ожесточенных боевых действий на территории самого полуострова, как мне представляется, удастся избежать", – объяснил Чубаров.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
"Оккупантам придется уйти из Крыма. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут", – заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 мая. Он подчеркнул, что вторжение России в Украину началось именно с Крыма.
Оружие, которое получат ВСУ от США и других западных партнеров, поможет вернуть оккупированные Россией территории, в том числе Донбасс и Крым. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью CNN после встречи контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. По его словам, "Крым – стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория". По словам главы оборонного ведомства, к этой цели Украина будет двигаться шаг за шагом.