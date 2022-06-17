ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Планы изменились. Украина будет возвращать Крым не дипломатическим, а военным путем – представитель президента

Ташева: Война началась в 2014 году с оккупации Крыма, и полная наша победа подразумевает возвращение всех наших территорий, в том числе Крыма и Севастополя
Ташева: Война началась в 2014 году с оккупации Крыма, и полная наша победа подразумевает возвращение всех наших территорий, в том числе Крыма и Севастополя
Фото: Тамила Ташева / Facebook

С началом российского вторжения в Украину подход Киева к реинтеграции Крыма изменится – вместо дипломатических усилий будет реализован военный план. Об этом постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева сообщила 17 июня в эфире национального телемарафона.

"Вопрос Крыма, подходы к возвращению территории после 24 февраля изменились. Мы понимаем, что прежде всего мы рассчитываем сейчас на Вооруженные силы Украины", – сказала она.

По словам Ташевой, утвержденная ранее стратегия реинтеграции Крыма предполагала политико-дипломатические усилия по возвращению оккупированной территории, однако и она не исключала использования других инструментов, в том числе военных.

"Теперь, как говорят президент и министр обороны [Украины Алексей Резников], мы будем использовать абсолютно все методы, которые нам будут нужны для деоккупации Крыма", – отметила представитель Зеленского.

Отвечая на вопрос, какими могут быть условия европейских партнеров в вопросе полуострова, Ташева отметила, что Киев не рассматривает никаких ультиматумов.

"Речь идет о возвращении к границам 1991 года. Никаких компромиссов, к которым разные эксперты, в том числе европейские, пытаются нас склонить. Война началась в 2014 году с оккупации Крыма, и полная наша победа подразумевает возвращение всех наших территорий, в том числе Крыма и Севастополя", – объяснила Ташева.

Она добавила, что за этим будет долгий путь стабилизации на полуострове, потому что за время оккупации туда завезено, по ее данным, около 500 тыс. граждан России.

"Мы уже сейчас думаем, как будем работать с теми, кто прожил больше восьми лет в условиях оккупации и тотальной пропаганды, и это будут уже шаги именно по интеграции населения", – сказала постпред.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

"Оккупантам придется уйти из Крыма. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут", – об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 мая на встрече с постоянным представителем президента в Автономной Республике Крым Тамилой Ташевой. Он подчеркнул, что вторжение России в Украину началось в 2014 году именно с Крыма.

Оружие, которое получат Вооруженные силы Украины от США и других западных партнеров, поможет вернуть оккупированные Россией территории, в том числе Донбасс и Крым. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью CNN после встречи контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. По его словам, "Крым – стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория". По словам главы оборонного ведомства, к этой цели Украина будет двигаться шаг за шагом.

Теги: Россия, Крым, Севастополь, Донбасс, оккупация, Алексей Резников, Владимир Зеленский, война России против Украины, Тамила Ташева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это хит". Служащий в ВСУ Положинский показал, как побратимы зажигательно танцуют под его песню. Видео
"Это хит". Служащий в ВСУ Положинский показал, как побратимы зажигательно танцуют под его песню. Видео
"Помните, вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине". Комаров выставил на аукцион любимое авто
"Помните, вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине". Комаров выставил на аукцион любимое авто
"Мы будем требовать изменить это решение". Ткаченко раскритиковал отказ EBU провести "Евровидение 2023" в Украине
"Мы будем требовать изменить это решение". Ткаченко раскритиковал отказ EBU провести "Евровидение 2023" в Украине
Одесский спасатель сделал предложение любимой, поднявшись на вышке к окну ее кабинета. Фото
Одесский спасатель сделал предложение любимой, поднявшись на вышке к окну ее кабинета. Фото
  Победитель "Голосу країни" Лазановский перепел "Гей, соколи" в поддержку ВСУ. Видео
  Победитель "Голосу країни" Лазановский перепел "Гей, соколи" в поддержку ВСУ. Видео
Президент Еврокомиссии появилась на публике в наряде цветов украинского флага. Фото
Президент Еврокомиссии появилась на публике в наряде цветов украинского флага. Фото
  "Чому?" alyona alyona и Jerry Heil выпустили песню о людях, которых настигла война. Видео
  "Чому?" alyona alyona и Jerry Heil выпустили песню о людях, которых настигла война. Видео
"Евровидение 2023" не будет проходить в Украине
"Евровидение 2023" не будет проходить в Украине
В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко
В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко
"Ухо вряд ли будет слышать, а так в строю". Защищающий Украину Салем получил контузию во время боя с российскими оккупантами
"Ухо вряд ли будет слышать, а так в строю". Защищающий Украину Салем получил контузию во время боя с российскими оккупантами
  "Талантливая, как ее мама и папа!" Опубликовано видео танца дочери Джоли и Питта
  "Талантливая, как ее мама и папа!" Опубликовано видео танца дочери Джоли и Питта
  Проживающая во Франции Полякова: Жить с мамой, с которой не жила с 18 лет, – это тоже испытание
  Проживающая во Франции Полякова: Жить с мамой, с которой не жила с 18 лет, – это тоже испытание
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева
"С возрастом он только лучше". Тайсон, подпевая, станцевал в костюме пчелы. Видео
"С возрастом он только лучше". Тайсон, подпевая, станцевал в костюме пчелы. Видео
"Мама Кэт на троне". Никитюк показала, как ее мама во время воздушной тревоги сидит на унитазе
"Мама Кэт на троне". Никитюк показала, как ее мама во время воздушной тревоги сидит на унитазе
"Люблю". Приянка Чопра показала свою мать и шестимесячную дочь
"Люблю". Приянка Чопра показала свою мать и шестимесячную дочь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ (159538)
2
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (142715)
3
"Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем (107245)
4
Полякова о Виннике: Олег – не предатель. У него серьезные проблемы (66272)
5
Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются (34188)
6
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева (32249)
7
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки (24964)
8
Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко: Я пишу ему письма. Знаю, что он не прочитает, но пишу. Это меня успокаивает (24264)
 
 
 
 