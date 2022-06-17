Планы изменились. Украина будет возвращать Крым не дипломатическим, а военным путем – представитель президента

Ташева: Война началась в 2014 году с оккупации Крыма, и полная наша победа подразумевает возвращение всех наших территорий, в том числе Крыма и Севастополя Фото: Тамила Ташева / Facebook

"Вопрос Крыма, подходы к возвращению территории после 24 февраля изменились. Мы понимаем, что прежде всего мы рассчитываем сейчас на Вооруженные силы Украины", – сказала она.

По словам Ташевой, утвержденная ранее стратегия реинтеграции Крыма предполагала политико-дипломатические усилия по возвращению оккупированной территории, однако и она не исключала использования других инструментов, в том числе военных.

"Теперь, как говорят президент и министр обороны [Украины Алексей Резников], мы будем использовать абсолютно все методы, которые нам будут нужны для деоккупации Крыма", – отметила представитель Зеленского.

Отвечая на вопрос, какими могут быть условия европейских партнеров в вопросе полуострова, Ташева отметила, что Киев не рассматривает никаких ультиматумов.

"Речь идет о возвращении к границам 1991 года. Никаких компромиссов, к которым разные эксперты, в том числе европейские, пытаются нас склонить. Война началась в 2014 году с оккупации Крыма, и полная наша победа подразумевает возвращение всех наших территорий, в том числе Крыма и Севастополя", – объяснила Ташева.

Она добавила, что за этим будет долгий путь стабилизации на полуострове, потому что за время оккупации туда завезено, по ее данным, около 500 тыс. граждан России.

"Мы уже сейчас думаем, как будем работать с теми, кто прожил больше восьми лет в условиях оккупации и тотальной пропаганды, и это будут уже шаги именно по интеграции населения", – сказала постпред.