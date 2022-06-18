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ОБЩЕСТВО

В Хмельницкой области одну из улиц назвали в честь главнокомандующего ВСУ Залужного

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В поселке Старая Синява переименовали улицу и переулок в честь Залужного (на фото)
В поселке Старая Синява переименовали улицу и переулок в честь Залужного (на фото)
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В поселке Старая Синява Хмельницкой области приняли решение назвать одну из улиц в честь главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Об этом сообщается на сайте Старосинявского сельсовета.

Отмечается, что в сельсовете Старой Синявы решили переименовать улицы населенных пунктов общины, имеющих названия, "связанные с пропагандой тоталитарных режимов или их деятелей".

Всего на территории общины переименовали 78 улиц с российскими и советскими названиями. В частности, улицу и переулок, которые были названы именем советского маршала Георгия Жукова, переименовали в честь Залужного.

Контекст:

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно этим законам, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

Президент Владимир Зеленский говорил во время видеообращения 26 марта, что РФ, которая вторглась в Украину 24 февраля, "сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация".

После полномасштабного вторжения России в населенных пунктах разных регионов Украины начали демонтировать памятники российским деятелямпереименовывать улицы, а также отказываться от преподавания русского языка.

Теги: Украина, пропаганда, Хмельницкая область, ВСУ, декоммунизация, переименование, Валерий Залужный, улицы
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