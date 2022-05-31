ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный: Мы пишем победную историю нашего государства, чтобы не оставлять войну в наследство нашим детям

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Залужный: Мы как нация должны быть стойкими и сильными
Залужный: Мы как нация должны быть стойкими и сильными
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Россия – системный враг для Украины. Об этом 31 мая заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, его процитировал Генштаб ВСУ в Fаcebook.

"Россия является системным врагом, который веками стремится уничтожить Украину. На фоне агрессии и постоянной угрозы мы как нация должны быть стойкими и сильными. Сегодня мы пишем победную историю нашего государства, чтобы не оставлять войну в наследство нашим детям и чтобы они гордились нами", – сказал он.

Генштаб ВСУ также опубликовал ролик, в котором украинский военнослужащий говорит, что "война у нас началась не вчера и не сегодня, а в 2014 году", а у российских военных, которые полномасштабно вторглись в Украину в 2022 году, "нет ни чести, ни достоинства".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/391228693020379/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым, а затем начала вооруженный конфликт на востоке Украины.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

Теги: Россия, война, оккупация, агрессия, вторжение, история, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Валерий Залужный, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
  Макаревич о своем возвращении в РФ из Израиля: Я жду развития событий, на которые не могу повлиять
  Макаревич о своем возвращении в РФ из Израиля: Я жду развития событий, на которые не могу повлиять
Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР
Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР
Loboda вернули в Instagram на территории Украины
Loboda вернули в Instagram на территории Украины
"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа
"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ
Замалчивающая войну РФ против Украины Астровская рассекретила имя первенца и заявила, что все время плачет
Замалчивающая войну РФ против Украины Астровская рассекретила имя первенца и заявила, что все время плачет
  "Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина
  "Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина
Netflix заблокировал всем жителям РФ доступ к контенту из-за нападения России на Украину
Netflix заблокировал всем жителям РФ доступ к контенту из-за нападения России на Украину
"Что с вами происходит, когда вы покидаете государство?" Каминская нарвалась на критику за пост с фото в нижнем белье
"Что с вами происходит, когда вы покидаете государство?" Каминская нарвалась на критику за пост с фото в нижнем белье
Арестович рассказал, можно ли шутить во время войны
Арестович рассказал, можно ли шутить во время войны
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (62611)
2
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (43610)
3
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (43447)
4
Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (38455)
5
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (29005)
6
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (21192)
7
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (20582)
8
"Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне (20098)
 
 
 
 