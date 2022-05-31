Залужный: Мы пишем победную историю нашего государства, чтобы не оставлять войну в наследство нашим детям

"Россия является системным врагом, который веками стремится уничтожить Украину. На фоне агрессии и постоянной угрозы мы как нация должны быть стойкими и сильными. Сегодня мы пишем победную историю нашего государства, чтобы не оставлять войну в наследство нашим детям и чтобы они гордились нами", – сказал он.
Генштаб ВСУ также опубликовал ролик, в котором украинский военнослужащий говорит, что "война у нас началась не вчера и не сегодня, а в 2014 году", а у российских военных, которые полномасштабно вторглись в Украину в 2022 году, "нет ни чести, ни достоинства".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым, а затем начала вооруженный конфликт на востоке Украины.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В РФ эту войну называют "спецоперацией".