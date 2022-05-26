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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный: Мы очень нуждаемся в вооружении, которое позволит поражать противника на большом расстоянии

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Залужный: Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт
Залужный: Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт
Фото: EPA

Украина нуждается в вооружении, которое позволит поражать российские войска на большом расстоянии. Об этом в Telegram 26 мая заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага из нашей земли нам помогает западное вооружение и техника. Мы благодарны за предоставленную международную техническую помощь. В то же время мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии. И с этим нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями людей, защищающих мир от рашизма", – заявил главнокомандующий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Контекст:

5 мая Залужный проинформировал председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. "Поэтому вопрос предоставления Украине РСЗО M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален", – отметил Залужный.

18 мая издание Politico написало со ссылкой на свои источники, что, несмотря на многократные просьбы Киева, США не поставляют Украине РСЗО, так как опасаются, что Вооруженные силы Украины ударят американскими ракетами по территории РФ и что это может затянуть конфликт.

Американские власти посчитали более эффективным отправлять в Украину 155-миллиметровые гаубицы M777 вместо РСЗО, рассказал собеседник Politico из администрации президента США. По данным издания, РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS были в числе первых запросов от Украины, в Киеве неоднократно обращались напрямую к США об их поставках.

Максимальная дальность стрельбы M270, произведенной для армии США в 1983 году, в зависимости от боеприпасов составляет до 160 км, а M142 HIMARS – до 300 км.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО в Facebook назвали "манипуляцией" информацию Politico.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что после второго заседания 23 мая контактной группы по Украине ВСУ получат MLRS.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оружие, вооружение, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный
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