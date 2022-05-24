Совет ЕС принял решение об увеличении военной помощи Украине до €2 млрд

Поддержка в €500 млн – лишь часть усилий Европы, направленных на то, чтобы помочь Украине защитить себя от военной агрессии РФ, отметил Боррель Фото: EPA

"История завтрашнего дня пишется сегодня, на полях сражений Украины… Эта поддержка – лишь часть усилий Европы, направленных на то, чтобы помочь Украине защитить себя. ЕС и его государства-члены полны решимости продолжать. Мы делали это с начала войны и будем продолжать до конца", – подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как отмечается на сайте Евросовета, из нового транша €490 млн будут направлены на военную технику, €10 млн – для покрытия расходов на предоставление оборудования, а также на средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи и топливо.

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