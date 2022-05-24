Совет ЕС принял решение об увеличении военной помощи Украине до €2 млрд

"История завтрашнего дня пишется сегодня, на полях сражений Украины… Эта поддержка – лишь часть усилий Европы, направленных на то, чтобы помочь Украине защитить себя. ЕС и его государства-члены полны решимости продолжать. Мы делали это с начала войны и будем продолжать до конца", – подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Как отмечается на сайте Евросовета, из нового транша €490 млн будут направлены на военную технику, €10 млн – для покрытия расходов на предоставление оборудования, а также на средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи и топливо.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине столько оружия, сколько будет нужно.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
Совет Евросоюза 13 апреля согласовал третий транш военной помощи Украине в €500 млн, тем самым утроив первоначальный бюджет до €1,5 млрд. Предыдущие меры помощи были согласованы 28 февраля (на пятый день масштабного вторжения РФ в Украину) и 23 марта.