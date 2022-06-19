Зеленский: Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить

Президент отметил, что и в Николаеве, и в Одессе провел совещания с военными и чиновниками, которые отвечают за оборону и обеспечение этих двух областей.
"Заслушал доклады относительно разрушений, которые области получили от российских ударов. Потери – значительные. Многие жилые дома разрушены, нарушена гражданская логистика, много социальных вопросов. Поручил оказать более системную помощь людям, которые потеряли близких. А все разрушенное обязательно восстановим. Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить", – сказал Зеленский.
По его словам, на совещаниях обсуждали также экономическую ситуацию и работу аграрного сектора.
"Обсудили безопасность наших портов и возможности экспорта нашей агропродукции. Наша позиция четкая и неизменная: как только удастся обеспечить безопасность с помощью международного посредничества, Украина сделает все возможное для противодействия продовольственному кризису в мире, который возник из-за российской войны, – и в Азии, и в Африке, и в большинстве стран Европы", – заявил президент.
Он рассказал, что также посетил в Николаеве и Одессе городские больницы, поблагодарил врачей и медсестер, пообщался с ранеными военными.
"Главные мои впечатления сегодня – абсолютная гордость за наших людей. Горжусь всеми, кто защищает государство! Благодарен всем, кто спасает людей!" – подчеркнул Зеленский.
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Зеленский 18 июня посетил передовые позиции военных в Николаевской области, совершил визит в сам Николаев, а также Одесскую область.
За время полномасштабной войны Зеленский несколько раз покидал Киев. В начале апреля он посещал пострадавшие от оккупантов города Киевской области, в конце мая – Харьков и позиции военных в Харьковской области, в июне – Запорожскую область и города Донбасса, где идут ожесточенные бои.