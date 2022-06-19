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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить

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Зеленский: Все разрушенное обязательно восстановим
Зеленский: Все разрушенное обязательно восстановим
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам рабочего визита в Одесскую и Николаевскую области 18 июня заявил, что государство восстановит разрушенное российскими оккупантами и окажет помощь людям, потерявшим близких. Обращение он записал в поезде, ранним утром 19 июня его опубликовал Офис президента.

Президент отметил, что и в Николаеве, и в Одессе провел совещания с военными и чиновниками, которые отвечают за оборону и обеспечение этих двух областей.

"Заслушал доклады относительно разрушений, которые области получили от российских ударов. Потери – значительные. Многие жилые дома разрушены, нарушена гражданская логистика, много социальных вопросов. Поручил оказать более системную помощь людям, которые потеряли близких. А все разрушенное обязательно восстановим. Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить", – сказал Зеленский.

По его словам, на совещаниях обсуждали также экономическую ситуацию и работу аграрного сектора.

"Обсудили безопасность наших портов и возможности экспорта нашей агропродукции. Наша позиция четкая и неизменная: как только удастся обеспечить безопасность с помощью международного посредничества, Украина сделает все возможное для противодействия продовольственному кризису в мире, который возник из-за российской войны, – и в Азии, и в Африке, и в большинстве стран Европы", – заявил президент. 

Он рассказал, что также посетил в Николаеве и Одессе городские больницы, поблагодарил врачей и медсестер, пообщался с ранеными военными. 

"Главные мои впечатления сегодня – абсолютная гордость за наших людей. Горжусь всеми, кто защищает государство! Благодарен всем, кто спасает людей!" – подчеркнул Зеленский.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский 18 июня посетил передовые позиции военных в Николаевской области, совершил визит в сам Николаев, а также Одесскую область.

За время полномасштабной войны Зеленский несколько раз покидал Киев. В начале апреля он посещал пострадавшие от оккупантов города Киевской области, в конце мая – Харьков и позиции военных в Харьковской области, в июне – Запорожскую область и города Донбасса, где идут ожесточенные бои.

Теги: продукты, Николаевская область, Одесская область, Владимир Зеленский, война России против Украины, разрушения, Офис президента Украины, морские порты Украины
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