Зеленский: Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить

Президент отметил, что и в Николаеве, и в Одессе провел совещания с военными и чиновниками, которые отвечают за оборону и обеспечение этих двух областей.

"Заслушал доклады относительно разрушений, которые области получили от российских ударов. Потери – значительные. Многие жилые дома разрушены, нарушена гражданская логистика, много социальных вопросов. Поручил оказать более системную помощь людям, которые потеряли близких. А все разрушенное обязательно восстановим. Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить", – сказал Зеленский.

По его словам, на совещаниях обсуждали также экономическую ситуацию и работу аграрного сектора.

"Обсудили безопасность наших портов и возможности экспорта нашей агропродукции. Наша позиция четкая и неизменная: как только удастся обеспечить безопасность с помощью международного посредничества, Украина сделает все возможное для противодействия продовольственному кризису в мире, который возник из-за российской войны, – и в Азии, и в Африке, и в большинстве стран Европы", – заявил президент.

Он рассказал, что также посетил в Николаеве и Одессе городские больницы, поблагодарил врачей и медсестер, пообщался с ранеными военными.

"Главные мои впечатления сегодня – абсолютная гордость за наших людей. Горжусь всеми, кто защищает государство! Благодарен всем, кто спасает людей!" – подчеркнул Зеленский.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube

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