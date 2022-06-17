Россия сама сделала все, чтобы разрушить какие-либо связи с Украиной – Зеленский

Украина делает все, чтобы сильнее были ее связи с Европой, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 17 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Решение о введении визового режима с Россией, которое анонсировал Зеленский, принял Кабмин на сегодняшнем заседании. В то же время, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС.

"Интересно, кстати, как сам ход истории выбирает время для весомых решений: правительство Украины сегодня же отменило действие соглашения о безвизовом режиме с Российской Федерацией. Теперь с 1 июля будет работать визовый режим. Трудно переоценить символизм того, что это произошло сегодня. Но никто не определял момент специально. Это и есть ход истории. Россия сама сделала все, чтобы разрушить какие-либо связи с Украиной. Ну а мы делаем все, чтобы как можно сильнее были наши связи с Европой", – сказал Зеленский.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, визовый режим с РФ – продуманный шаг, который позволит защитить нацбезопасность Украины.

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