Россия сама сделала все, чтобы разрушить какие-либо связи с Украиной – Зеленский

Об этом 17 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
Решение о введении визового режима с Россией, которое анонсировал Зеленский, принял Кабмин на сегодняшнем заседании. В то же время, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС.
"Интересно, кстати, как сам ход истории выбирает время для весомых решений: правительство Украины сегодня же отменило действие соглашения о безвизовом режиме с Российской Федерацией. Теперь с 1 июля будет работать визовый режим. Трудно переоценить символизм того, что это произошло сегодня. Но никто не определял момент специально. Это и есть ход истории. Россия сама сделала все, чтобы разрушить какие-либо связи с Украиной. Ну а мы делаем все, чтобы как можно сильнее были наши связи с Европой", – сказал Зеленский.
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, визовый режим с РФ – продуманный шаг, который позволит защитить нацбезопасность Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Введение визового режима с РФ обсуждается в Украине с 2014 года – после того, как Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе.
После начала полномасштабного вторжения РФ Зеленский высказался за отмену безвизового режима для россиян. В частности, в мае, когда петиция о введении визового режима с РФ набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, Зеленский сказал, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос", и заявил о поддержке этой инициативы.