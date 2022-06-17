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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия сама сделала все, чтобы разрушить какие-либо связи с Украиной – Зеленский

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Украина делает все, чтобы сильнее были ее связи с Европой, отметил Зеленский
Украина делает все, чтобы сильнее были ее связи с Европой, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Введение визового режима с РФ имеет символическое значение, Россия сделала все, чтобы разрушить связи с Украиной.

Об этом 17 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Решение о введении визового режима с Россией, которое анонсировал Зеленский, принял Кабмин на сегодняшнем заседании. В то же время, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС.

"Интересно, кстати, как сам ход истории выбирает время для весомых решений: правительство Украины сегодня же отменило действие соглашения о безвизовом режиме с Российской Федерацией. Теперь с 1 июля будет работать визовый режим. Трудно переоценить символизм того, что это произошло сегодня. Но никто не определял момент специально. Это и есть ход истории. Россия сама сделала все, чтобы разрушить какие-либо связи с Украиной. Ну а мы делаем все, чтобы как можно сильнее были наши связи с Европой", – сказал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/980349885986206/

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, визовый режим с РФ – продуманный шаг, который позволит защитить нацбезопасность Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Введение визового режима с РФ обсуждается в Украине с 2014 года – после того, как Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе.

После начала полномасштабного вторжения РФ Зеленский высказался за отмену безвизового режима для россиян. В частности, в мае, когда петиция о введении визового режима с РФ набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, Зеленский сказал, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос", и заявил о поддержке этой инициативы.

Теги: Россия, Украина, визовый режим, агрессия, Владимир Зеленский, Европа, война России против Украины, президент, Кабмин
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