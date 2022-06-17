Украина вводит визовый режим для граждан РФ – Зеленский

"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", – сообщил глава государства.

По его словам, сегодня же Кабмин примет постановление "О прекращении действия Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Согласно запланированному решению Кабинета Министров, Украина введет визовый режим въезда для россиян с 1 июля.

Контекст:

Введение визового режима с РФ обсуждается в Украине с 2014 года, после того как Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе.

После начала полномасштабного вторжения РФ Зеленский высказался за отмену безвизового режима для россиян. В частности, в мае, когда петиция о введении визового режима с РФ набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, Зеленский заявил, что направил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос". "На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос важен и актуален, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю", – заявил президент.