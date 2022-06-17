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Кабмин Украины сегодня может отменить безвизовый режим с РФ – СМИ

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Кабмин Украины может рассмотреть вопрос о визовом режиме с Россией
Кабмин Украины может рассмотреть вопрос о визовом режиме с Россией
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Кабинет Министров Украины может прекратить действие соглашения между Украиной и Россией о безвизовых поездках граждан. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщают издания LB.ua и ZN.UA.

Заседание состоится сегодня, 17 июня, сообщают СМИ. По информации LB.ua, докладывать о вопросе будет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Контекст:

Введение визового режима с РФ обсуждается в Украине с 2014 года, после того как Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе.

После начала полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский высказался за отмену безвизового режима для россиян. В частности, в мае, когда петиция о введении визового режима с РФ набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, Зеленский заявил, что направил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос". "На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос важен и актуален, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю", – заявил президент.

Теги: СМИ, Украина, Кабинет Министров, визовый режим, правительство, агрессия, петиция, вторжение, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Кабмин
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