Кабмин Украины сегодня может отменить безвизовый режим с РФ – СМИ

Заседание состоится сегодня, 17 июня, сообщают СМИ. По информации LB.ua, докладывать о вопросе будет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Контекст:

Введение визового режима с РФ обсуждается в Украине с 2014 года, после того как Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе.

После начала полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский высказался за отмену безвизового режима для россиян. В частности, в мае, когда петиция о введении визового режима с РФ набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, Зеленский заявил, что направил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос". "На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос важен и актуален, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю", – заявил президент.