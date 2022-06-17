Визовый режим с РФ – продуманный шаг, который позволит защитить нацбезопасность Украины – Кулеба

Об этом 17 июня заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его цитирует пресс-центр МИД в Facebook.
"С самого начала агрессии МИД Украины выступал за введение визового режима с РФ. Время для такого решения пришло... Символично, что решение о визовом режиме с россиянами совпало с объявлением Европейской комиссией рекомендации предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Направление движения нашего государства очевидно" – отметил Кулеба.
По его словам, "визовый режим будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности, вдали от Украины".
Решение о введении визового режима с Россией, которое анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, принял Кабмин на заседании 17 июня. Оно вступит в силу с 1 июля 2022 года.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Введение визового режима с РФ обсуждается в Украине с 2014 года – после того, как Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе.
После начала полномасштабного вторжения РФ Зеленский высказался за отмену безвизового режима для россиян. В частности, в мае, когда петиция о введении визового режима с РФ набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, Зеленский сказал, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос", и заявил о поддержке этой инициативы.