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Визовый режим с РФ – продуманный шаг, который позволит защитить нацбезопасность Украины – Кулеба

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Визовый режим с РФ будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности, вдали от Украины, отметил Кулеба
Визовый режим с РФ будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности, вдали от Украины, отметил Кулеба
Фото: EPA

Введение визового режима с РФ – продуманный шаг, который "позволит защитить национальную безопасность Украины".

Об этом 17 июня заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его цитирует пресс-центр МИД в Facebook.

"С самого начала агрессии МИД Украины выступал за введение визового режима с РФ. Время для такого решения пришло... Символично, что решение о визовом режиме с россиянами совпало с объявлением Европейской комиссией рекомендации предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Направление движения нашего государства очевидно" – отметил Кулеба.

По его словам, "визовый режим будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности, вдали от Украины".

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/400993035404501

Решение о введении визового режима с Россией, которое анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, принял Кабмин на заседании 17 июня. Оно вступит в силу с 1 июля 2022 года.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Введение визового режима с РФ обсуждается в Украине с 2014 года – после того, как Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе.

После начала полномасштабного вторжения РФ Зеленский высказался за отмену безвизового режима для россиян. В частности, в мае, когда петиция о введении визового режима с РФ набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, Зеленский сказал, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос", и заявил о поддержке этой инициативы.

Теги: Россия, Украина, Еврокомиссия, МИД Украины, визовый режим, агрессия, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, безопасность, вступ, заседание, Кабмин, ЕС
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