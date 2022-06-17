Визовый режим с РФ – продуманный шаг, который позволит защитить нацбезопасность Украины – Кулеба

Визовый режим с РФ будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности, вдали от Украины, отметил Кулеба Фото: EPA

Об этом 17 июня заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его цитирует пресс-центр МИД в Facebook.

"С самого начала агрессии МИД Украины выступал за введение визового режима с РФ. Время для такого решения пришло... Символично, что решение о визовом режиме с россиянами совпало с объявлением Европейской комиссией рекомендации предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Направление движения нашего государства очевидно" – отметил Кулеба.

По его словам, "визовый режим будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности, вдали от Украины".

Решение о введении визового режима с Россией, которое анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, принял Кабмин на заседании 17 июня. Оно вступит в силу с 1 июля 2022 года.

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