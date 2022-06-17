ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин Украины ввел визовый режим с Россией

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кабмин принял решение 17 июня
Кабмин принял решение 17 июня
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 17 июня принял решение о введении визового режима с Россией. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Окончательно разрываем связи с Россией. Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства правительство во исполнение поручения президента Украины только что приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме", – написал глава правительства.

Теперь для въезда в Украину гражданам РФ нужно будет получать визы. Решение вступит в силу с 1 июля 2022 года.

Введение визового режима с РФ сегодня анонсировал президент Владимир Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Введение визового режима с РФ обсуждается в Украине с 2014 года – после того, как Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе.

После начала полномасштабного вторжения РФ Зеленский высказался за отмену безвизового режима для россиян. В частности, в мае, когда петиция о введении визового режима с РФ набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, Зеленский сказал, что направил премьер-министру Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос", и заявил о поддержке этой инициативы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, визовый режим, война России против Украины, Денис Шмыгаль, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Одесский спасатель сделал предложение любимой, поднявшись на вышке к окну ее кабинета. Фото
Одесский спасатель сделал предложение любимой, поднявшись на вышке к окну ее кабинета. Фото
  Победитель "Голосу країни" Лазановский перепел "Гей, соколи" в поддержку ВСУ. Видео
  Победитель "Голосу країни" Лазановский перепел "Гей, соколи" в поддержку ВСУ. Видео
Президент Еврокомиссии появилась на публике в наряде цветов украинского флага. Фото
Президент Еврокомиссии появилась на публике в наряде цветов украинского флага. Фото
  "Чому?" alyona alyona и Jerry Heil выпустили песню о людях, которых настигла война. Видео
  "Чому?" alyona alyona и Jerry Heil выпустили песню о людях, которых настигла война. Видео
"Евровидение 2023" не будет проходить в Украине
"Евровидение 2023" не будет проходить в Украине
В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко
В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко
"Ухо вряд ли будет слышать, а так в строю". Защищающий Украину Салем получил контузию во время боя с российскими оккупантами
"Ухо вряд ли будет слышать, а так в строю". Защищающий Украину Салем получил контузию во время боя с российскими оккупантами
  "Талантливая, как ее мама и папа!" Опубликовано видео танца дочери Джоли и Питта
  "Талантливая, как ее мама и папа!" Опубликовано видео танца дочери Джоли и Питта
  Проживающая во Франции Полякова: Жить с мамой, с которой не жила с 18 лет, – это тоже испытание
  Проживающая во Франции Полякова: Жить с мамой, с которой не жила с 18 лет, – это тоже испытание
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева
"С возрастом он только лучше". Тайсон, подпевая, станцевал в костюме пчелы. Видео
"С возрастом он только лучше". Тайсон, подпевая, станцевал в костюме пчелы. Видео
"Мама Кэт на троне". Никитюк показала, как ее мама во время воздушной тревоги сидит на унитазе
"Мама Кэт на троне". Никитюк показала, как ее мама во время воздушной тревоги сидит на унитазе
"Люблю". Приянка Чопра показала свою мать и шестимесячную дочь
"Люблю". Приянка Чопра показала свою мать и шестимесячную дочь
"Блин, такой хорошенький. Завидую Алле Борисовне". Галкин рассказал о планах на август
"Блин, такой хорошенький. Завидую Алле Борисовне". Галкин рассказал о планах на август
Лидер The Hardkiss спела а капелла украинскую народную песню
Лидер The Hardkiss спела а капелла украинскую народную песню
"Организм буквально сдает". MamaRika призналась, что ее госпитализируют в связи с проблемами со здоровьем
"Организм буквально сдает". MamaRika призналась, что ее госпитализируют в связи с проблемами со здоровьем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ (155654)
2
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (141750)
3
"Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем (101670)
4
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (94792)
5
Полякова о Виннике: Олег – не предатель. У него серьезные проблемы (63025)
6
Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются (34096)
7
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки (24004)
8
Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко: Я пишу ему письма. Знаю, что он не прочитает, но пишу. Это меня успокаивает (23858)
 
 
 
 