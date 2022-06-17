Кабмин Украины ввел визовый режим с Россией

"Окончательно разрываем связи с Россией. Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства правительство во исполнение поручения президента Украины только что приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме", – написал глава правительства.
Теперь для въезда в Украину гражданам РФ нужно будет получать визы. Решение вступит в силу с 1 июля 2022 года.
Введение визового режима с РФ сегодня анонсировал президент Владимир Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Введение визового режима с РФ обсуждается в Украине с 2014 года – после того, как Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе.
После начала полномасштабного вторжения РФ Зеленский высказался за отмену безвизового режима для россиян. В частности, в мае, когда петиция о введении визового режима с РФ набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, Зеленский сказал, что направил премьер-министру Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос", и заявил о поддержке этой инициативы.