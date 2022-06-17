Кабмин Украины ввел визовый режим с Россией

"Окончательно разрываем связи с Россией. Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства правительство во исполнение поручения президента Украины только что приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме", – написал глава правительства.

Теперь для въезда в Украину гражданам РФ нужно будет получать визы. Решение вступит в силу с 1 июля 2022 года.

Введение визового режима с РФ сегодня анонсировал президент Владимир Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)