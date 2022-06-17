В Офисе президента сообщили, что делать украинцам для возмещения ущерба за пострадавшее в ходе войны жилье

"Сейчас очень актуальным вопросом для многих украинцев является фиксация разрушений и возмещение ущерба за поврежденное войной имущество. Во-первых, владелец поврежденного/разрушенного дома или квартиры может самостоятельно подать заявление через "Дію" (на сайте или в приложении)", – сказал он.

Замглавы ОП отметил, что если возможности онлайн-регистрации у пострадавших украинцев нет, заявление физлицам или юридическим лицам можно подать через нотариуса или в любом Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

"Следующим шагом органы местного самоуправления создают специальные комиссии для осмотра поврежденного имущества. В состав комиссии входят специалисты с высшим образованием в отрасли "строительство и архитектура" и уполномоченные представители владельца или балансодержателя объекта. После проверки объекта комиссия создает акт обследования дома или квартиры", – объяснил Тимошенко.

По его словам, в случае значительных повреждений жилья органы местного самоуправления привлекают экспертов и составляют отчет, в который входит заключение о возможности дальнейшей эксплуатации здания.

"Перед выездом на объект проведения обследования комиссия информирует владельца о дате и времени проверки. На деоккупированных территориях в большинстве органов местного самоуправления комиссии уже проводят осмотры", – отметил Тимошенко.

Замглавы ОП рассказал, что комиссии смогут создавать акты осмотра объектов в "Дії" уже через месяц, а заявление и заключение комиссии по каждому объекту будут вносить в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

"Важно! Если комиссия уже сформировала акт о поврежденном имуществе, это ни в коем случае не исключает необходимости подачи заявления через "Дію" или ЦПАУ, поскольку именно это заявление будет являться основанием для компенсации. Если вы уже подали заявление о повреждении имущества, его не нужно дублировать в ЦПАУ", – предупредил он.

Тимошенко обратил внимание, что через "Дію" комиссию нельзя пригласить на осмотр на конкретное время, комиссия сама определяет время и дату осмотра и информирует об этом отдельно.

"Если у вас есть возможность и вы решили восстановить поврежденное жилье самостоятельно, чтобы получить в дальнейшем компенсацию за нанесенный ущерб и не ожидать приезда государственной комиссии для обследования, можете заказать обследование повреждений в частной компании, но при этом средства за проведение обследования компенсироваться не будут, а составленный акт, переданный в органы местного самоуправления, будет компенсирован государством в соответствии с законом, который будет принят", – отметил он.

Замглавы ОП уточнил, что для этого необходимо предоставить письменное уведомление о начале работ органам местного самоуправления или военной администрации, а после обследования – копию отчета о нем.

"Порядок получения компенсации будет определен отдельным законом. Как только он будет принят и определен механизм выплат – будем информировать дополнительно", – подчеркнул Тимошенко.

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