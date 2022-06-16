"Железный городок". "Укрзалізниця" открыла в Ирпене комплекс для проживания людей, которые из-за войны остались без жилья. Фоторепортаж
Фото: Укрзалізниця / Telegram
Фото: Укрзалізниця / Telegram
Фото: Укрзалізниця / Telegram
Фото: Укрзалізниця / Telegram
Фото: Укрзалізниця / Telegram
Фото: Укрзалізниця / Telegram
Фото: Укрзалізниця / Telegram
Фото: Укрзалізниця / Telegram
Фото: Укрзалізниця / Telegram
Фото: Укрзалізниця / Telegram
"Укрзалізниця" в Ирпене Киевской области открыла "Железный городок" – комплекс для временного проживания горожан, которые остались без жилья в результате полномасштабного вторжения России (в Ирпене за время оккупации войска РФ повредили не менее 1060 объектов
жилой и социальной инфраструктуры). Об этом в Telegram проинформировала
пресс-служба компании. 15 июня туда заселились первые семьи. Комплекс состоит из пяти вагонов-купе с кондиционерами и санузлами, отдельным вагоном-рестораном и вагоном с душевыми комнатами, также там есть детская и спортивная площадки, зона барбекю, установлен Starlink, партнер "Укрзалізниці" – компания World Central Kitchen – обеспечивает жителей городка бесплатным трехразовым питанием. Кроме того, жителям комплекса предоставили велосипеды и библиотеку с книгами украинских издательств, сказано в релизе. Рассчитан "Железный городок" на 25 семей, он расположен на улице Центральной, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала.