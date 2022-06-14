Украинские журналисты собирают средства, чтобы купить прицел для снайперской винтовки коллеге

Редакция "Українських новин" уже собрала деньги на винтовку своему сотруднику Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Сотрудник "Українських новин" Петраковский вступил в тероборону Ирпеня и защищал город во время боев за Киев, мэр Ирпеня Александр Маркушин наградил его медалью "За заслуги перед городом Ирпень".

Как отметил в Facebook директор агентства Денис Иванеско, стоимость прицела – 105 тыс. грн. Коллеги Петраковского нашли благотворительный фонд, который покроет часть суммы – 40 тыс. грн.

"Остальное, 65 тыс. грн, нужно собрать. Саша сейчас завершает учебу и ожидает приказа отправляться на восток", – написал он.

Редакция "Українських новин" опубликовала номер банковской карты Петраковского (4132 8170 0880 5749) и заявляет, что гарантирует целевое использование собранных средств.

Винтовку для своего сотрудника журналисты тоже купили за счет средств, собранных с помощью читателей.