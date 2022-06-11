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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Погиб военный журналист, бывший руководитель Военного телевидения Чубашев

Чубашев был известен как автор программы "Рекрут UA", бывший руководитель "Армии FM" и Военного телевидения Украины
Чубашев был известен как автор программы "Рекрут UA", бывший руководитель "Армии FM" и Военного телевидения Украины
Фото: chubashev / Instagram

На войне с российскими оккупантами погиб офицер, военный журналист Алексей Чубашев. Об этом вечером в пятницу, 10 июня, сообщили в соцсетях его друзья и собратья.

Чубашев с позывным "Рекрут" известен как автор программы "Рекрут UA", бывший руководитель "Армии FM" и Военного телевидения Украины.

О его смерти написала, в частности, журналистка Яна Холодная, ранее управлявшая радиостанцией "Армия FM".

"Ты профессионально вырос из студии. И мог делать много полезных вещей на ТВ. Но 24 февраля ты избрал другой путь. Заменил камеру оружием и пошел воевать. В это время у тебя родился сын. И в переписке ты поделился этой историей. Я спросила, удалось ли вырваться и увидеть малыша. Ты ответил, что пока "не время"... Покойся с миром, Воин. Тебя нам очень будет не хватать", – написала она.

https://www.facebook.com/yana.kholodnaya/posts/5112654842175138

"Такие, как Алексей Чубашев, не могут погибать. Потому что они другие, они уникальны, они – наша надежда на сильную армию и страну! Они правильно воспитаны, умны, целеустремлены, и несут добро в мир! Ненавижу эту проклятую войну. Она уносит лучших", – отметила бывшая министр по делам ветеранов Оксана Коляда.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3510752162485179&id=100006512884305

О гибели Чубашева сообщило и Военное телевидение в Facebook.

"24 февраля ты мог бы вернуться в армию как военный журналист, а мог бы не уходить… Нет, не мог, потому что это не о тебе. Ты пошел воевать. И обрел жизнь вечную в бою, как истинный воин", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/ctrs.mou/posts/5343676739011515

По образованию Чубашев – военный журналист, отмечает "Новинарня". В 2008 году он поступил в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, в 2010-м –на военную журналистику в Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Первая ротация в район проведения АТО была в 2015 году. В том же году начал служить в Центральной телерадиостудии Минобороны, был автором первого в Украине военно-реалити-шоу "Рекрут".

В декабре 2019 стал исполняющим обязанности руководителя Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины (главой радиостанции “Армия FM” и Военного ТВ), сменив Яну Холодную.

28 февраля 2021 году у Чубашева закончился второй офицерский контракт с Вооруженными силами. Он его не продолжал и был уволен в запас. После увольнения из ВСУ развивал собственные проекты. 24 февраля 2022 года вернулся в ряды ВСУ.

Последний свой пост в Instagram журналист опубликовал 9 июня. Он сопровождался короткой подписью: "Идем дальше. Слава нации".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: смерть, война, журналисты, война России против Украины, погибшие
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