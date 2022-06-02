"Сколько боли приготовила проклятая война". Стефанишина, у которой погиб муж под Черниговом, сообщила о смерти брата

"1 июня умер мой родной брат Женя. Ему было всего 45 лет. Он умер не от пуль, а от болезни. Но виновата в этом война, которая ее обострила и не дала своевременно оказать ему помощь. Сколько боли для нашей семьи приготовила эта проклятая война", – написала она.
В марте нардеп потеряла мужа Богдана. Супруг Стефанишиной погиб под Черниговом в ходе боевых действий, выполняя гуманитарную миссию по доставке лекарств и эвакуации гражданских.
Точное число жертв российской агрессии в Украине неизвестно, Правоохранители подтвердили официально, что в результате боевых действий погибло как минимум 4600 гражданских, сообщала генпрокурор Ирина Венедиктова 23 мая.
По информации Минздрава на 11 мая, с начала вторжения РФ в Украине в результате обстрелов повреждено не менее 600 медучреждений, 450 аптек, разрушено 101 медучреждение, расстреляно и захвачено оккупантами 200 автомобилей скорой помощи.