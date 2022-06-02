"Сколько боли приготовила проклятая война". Стефанишина, у которой погиб муж под Черниговом, сообщила о смерти брата

Стефанишина сообщила, что из-за войны болезнь ее брата обострилась и ему не смогли вовремя помочь Фото: Ольга Стефанишина / Facebook

"1 июня умер мой родной брат Женя. Ему было всего 45 лет. Он умер не от пуль, а от болезни. Но виновата в этом война, которая ее обострила и не дала своевременно оказать ему помощь. Сколько боли для нашей семьи приготовила эта проклятая война", – написала она.

Скриншот: Ольга Стефанишина / Facebook

В марте нардеп потеряла мужа Богдана. Супруг Стефанишиной погиб под Черниговом в ходе боевых действий, выполняя гуманитарную миссию по доставке лекарств и эвакуации гражданских.