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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сколько боли приготовила проклятая война". Стефанишина, у которой погиб муж под Черниговом, сообщила о смерти брата

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Стефанишина сообщила, что из-за войны болезнь ее брата обострилась и ему не смогли вовремя помочь
Стефанишина сообщила, что из-за войны болезнь ее брата обострилась и ему не смогли вовремя помочь
Фото: Ольга Стефанишина / Facebook

Народный депутат от фракции "Голос" Ольга Стефанишина 2 июня сообщила в Facebook о смерти родного брата.

"1 июня умер мой родной брат Женя. Ему было всего 45 лет. Он умер не от пуль, а от болезни. Но виновата в этом война, которая ее обострила и не дала своевременно оказать ему помощь. Сколько боли для нашей семьи приготовила эта проклятая война", – написала она. 

Скриншот: Ольга Стефанишина / Facebook
Скриншот: Ольга Стефанишина / Facebook

В марте нардеп потеряла мужа Богдана. Супруг Стефанишиной погиб под Черниговом в ходе боевых действий, выполняя гуманитарную миссию по доставке лекарств и эвакуации гражданских.

Контекст:

Точное число жертв российской агрессии в Украине неизвестно, Правоохранители подтвердили официально, что в результате боевых действий погибло как минимум 4600 гражданских, сообщала генпрокурор Ирина Венедиктова 23 мая. 

По информации Минздрава на 11 мая, с начала вторжения РФ в Украине в результате обстрелов повреждено не менее 600 медучреждений, 450 аптек, разрушено 101 медучреждение, расстреляно и захвачено оккупантами 200 автомобилей скорой помощи.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: смерть, лекарства, болезнь, нардеп Ольга Стефанишина
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