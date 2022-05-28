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Зеленский: Мы живем в страшное время, американцы и украинцы выражают друг другу соболезнования из-за смертей

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Жертвами стрельбы в школе в Техасе стали 22 человека со стрелком включительно
Жертвами стрельбы в школе в Техасе стали 22 человека со стрелком включительно
Фото: ЕРА

27 мая президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к сообществу Стэнфордского университета США выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе, жертвами которой стали более 20 американцев. Ролик размещен в Fаcebook Офиса президента Украины, текст обращения опубликован на сайте ОП.

"24 февраля началась полномасштабная война против Украины, когда 18-летние российские ребята, военные, зашли в нашу страну, зашли в дома наших людей. Чтобы убивать, пытать, насиловать. Это сложно понять: зачем? Сложно. А ровно через три месяца, 24 мая, на другой стороне земного шара, в Техасе, 18-летний парень зашел в обычную школу, чтобы убить 19 детей и двух взрослых. Это невозможно понять вообще. Это трагедия", – сказал он.

По словам Зеленского, "мы живем в страшное время, когда американцы выражают соболезнования украинцам из-за смертей на войне, а украинцы выражают соболезнования американцам из-за смертей в мире".

"Я уверен, что после этой войны кое-что изменится в отношениях между вами, между американским народом и нами. Уже меняется. Мы стали гораздо ближе в наших ощущениях. Мы точно знаем о себе, что имеем в виду одно и то же, когда говорим слово "свобода", – объяснил он.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/2225725807593076/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 мая в начальной школе американского города Ювалди (штат Техас) произошла стрельба, жертвами которой стали 19 детей, двое взрослых и сам стрелок, которого идентифицировали как 18-летнего ученика, его застрелили полицейские. Мотивы стрельбы остались неясными.

Теги: США, Украина, смерть, стрельба, война, жертвы, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, президент, обращение, стрелок
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