Количество жертв стрельбы в начальной школе Техаса выросло до 21 человека

Ранения получили 14 детей и двое взрослых. Одна из пострадавших – 66-летняя женщина – находится в критическом состоянии
Стрелка идентифицировали как 18-летнего Сальвадора Рамоса из Увальде. По данным полиции, он также застрелил свою бабушку, а затем поехал в школу, рядом с которой разбил свой автомобиль.
У стрелка были бронежилет, винтовка и рюкзак. Он проник в несколько классов, в которых открыл огонь. В полиции говорят, что он действовал в одиночку, мотивы нападения пока неизвестны.
Стрельба в школе Ювалди случилась 24 мая. Изначально сообщалось о 15 жертвах. Самого стрелка застрелили полицейские.
По подсчетам CNN, это 30-я стрельба в начальных школах в США с начала года. Жертвами предыдущих перестрелок стали не менее 10 человек, еще 51 получил ранения.