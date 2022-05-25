Количество жертв стрельбы в начальной школе Техаса выросло до 21 человека

Ранения получили 14 детей и двое взрослых. Одна из пострадавших – 66-летняя женщина – находится в критическом состоянии

Стрелка идентифицировали как 18-летнего Сальвадора Рамоса из Увальде. По данным полиции, он также застрелил свою бабушку, а затем поехал в школу, рядом с которой разбил свой автомобиль.

У стрелка были бронежилет, винтовка и рюкзак. Он проник в несколько классов, в которых открыл огонь. В полиции говорят, что он действовал в одиночку, мотивы нападения пока неизвестны.