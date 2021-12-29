В результате стрельбы в США погибли шесть человек, четыре из них работали в тату-салонах

В частности, в Лейквуде застрелили 28-летнюю женщину и 38-летнего мужчину. Полиция Денвера не разглашает данные о погибших в городе, но известно, что среди них – 44-летняя женщина.

С одной из жертв стрелок "коротко переговорил", прежде чем выстрелить, пишет издание.

Серия убийств произошла между Денвером и Лейквудом и продолжалась около часа. Стрельба велась в восьми локациях.

Начальник полиции Денвера Пол Пазен рассказал, что стрелка опознали как Линдона Маклеода, а часть людей, которых он убил, была с ним знакома.

Маклеод открывал огонь в двух тату-салонах, в отеле в Лейквуде и в двух домах в Денвере.

Пазен рассказал, что Маклеод ранее был в поле зрения правоохранителей, но несколько раз отказался уточнить эту информацию.

Мотивов убийства в полиции пока не называют, однако известно, что четверо погибших работали в тату-салонах.

По данным The Denver Post, подозреваемый был одет в тактическое снаряжение и имел логотип и значок полиции. "Очень похожая атака" была описана в одной из книг 2018 года, которую связывают с Маклеодом.

Полиция не с первой попытки смогла нейтрализовать стрелка. После первой ему удалось скрыться. Позже на него вышел один из силовиков, и, когда вооруженный мужчина начал в него стрелять, был открыт огонь, и стрелка убили.