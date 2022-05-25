В результате стрельбы в начальной школе в американском штате Техас погибло 16 человек

Губернатор штата Грэг Эббот проинформировал, что жертвами стрельбы стали 14 учеников и один преподаватель. Стрелка застрелили полицейские, утверждает он. При этом двое офицеров получили ранения, они не опасны для жизни.
По данным Эббота, стрелку было 18 лет, он житель Ювалди.
Университетская клиника в Сан-Антонио (примерно в 100 км от Ювалди) сообщила о госпитализации двух пострадавших при стрельбе – ребенка и 66-летней женщины.
13 раненых детей и один раненый взрослый поступили в больницу Ювалди, впоследствии двое умерли.
По данным CNN, расследованием инцидента занимается в том числе Федеральное бюро расследований.
Офицер службы безопасности школьного округа сообщил, что стрелок действовал в одиночку.
Причины инцидента пока не озвучены.