На войне в Украине погиб сотрудник пресс‑службы минобороны России в звании полковника

Иванов погиб 25 марта, его смерть официально подтвердили спустя пять дней Фото: Поддубный |Z|О|V| edition / Telegram

Поддубный не привел никаких сведений о месте службы погибшего, но уточнил, что познакомился с ним в Южной Осетии в 2004 году, когда тот был "миротворцем".

Корреспондент ВГТРК также опубликовал фотографию главы администрации Железнодорожного района Ростова Андрея Косенко, который несет табличку с портретом полковника Иванова на акции "Бессмертный полк" 9 мая.

Согласно российскому реестру наследственных дел, 41-летний Иванов погиб 25 марта, его смерть официально подтвердили спустя пять дней, 30 марта 2022 года. Нотариус, оформлявший наследственное дело, указал адрес проживания погибшего – Москва, улица Знаменка, 19. Это главное здание министерства обороны РФ, оно же – воинская часть 66524.

Иванов также внесен в реестр на портале "Миротворец" как сотрудник департамента информации и массовых коммуникаций минобороны России.

"Соучастник информационно-пропагандистских компаний и манипуляций МО РФ по оправданию российской агрессии против Украины, массовых убийств мирных жителей Сирии", – описали его в "Миротворце".

По данным приложения Getcontact, телефон полковника в записных книжках пользователей был записан как "Владимир Пресслужба Минобороны", "Володя УПСИ Иванов", "ДИМК – Иванов", "Владимир Васильевич", "Иванов Владимир Пресс Служба ВС РФ п/п-к", "В. В. (ДИМК МО РФ) Иванов".

Согласно утечкам из российских баз данных, Иванов родился в Ростове-на-Дону и до перевода в Москву служил в штабе Южного военного округа.