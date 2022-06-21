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Послевоенное восстановление Украины может стоить до $1,1 трлн – глава Европейского инвестиционного банка

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Европа "должна сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины, считает Хойер
Европа "должна сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины, считает Хойер
Фото: EPA

На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи.

Об этом 21 июня на брифинге заявил президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер, сообщило Bloomberg.

По его словам, Европа "должна сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины.

Хойер рассказал, что ЕИБ пытается перераспределить обязательства на сумму от $1,055 до $1,5825 млрд для реконструкции страны.

Как отмечает Bloomberg, 23–24 июня в Брюсселе (Бельгия) состоится встреча лидеров ЕС, на которой обсудят план восстановления Украины и заявку страны на членство в Евросоюзе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Это будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете ЕС, заявил 15 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Теги: Россия, Украина, вторжение, ЕИБ, Вернер Хойер, финансовая помощь, Европа, война России против Украины, разрушения, брифинг
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