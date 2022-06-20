Зеленский: Украина может восстать из пепла, а Россия так и останется только с потерями и деградацией

"Мы должны сделать абсолютно все, чтобы после нашей победы – я в ней не сомневаюсь – мы могли бы не просто восстановить нормальные условия для жизни там, где российские оккупанты пытались оставить только обгоревшие обломки, а построить жизнь настолько современную, настолько безопасную, чтобы и это было ударом по агрессору", – сказал Зеленский.

Он отметил, что это будет дополнением к антироссийским санкциям и "физическим потерям российской армии на поле боя".

"Сама жизнь – приоритет. Сам факт того, что мы можем восстать из пепла. А государство-агрессор так и останется – только с потерями и деградацией", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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