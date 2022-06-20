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Зеленский: Украина может восстать из пепла, а Россия так и останется только с потерями и деградацией

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Зеленский заявил, что не сомневается в победе Украины
Зеленский заявил, что не сомневается в победе Украины
Фото: president.gov.ua

Восстановление Украины после российского вторжения станет ударом по агрессору, заявил 20 июня президент Украины Владимир Зеленский на открытии в Италии Форума глобальной политики Института международных политических студий. Его обращение в режиме видеосвязи опубликовано пресс-службой президента.

"Мы должны сделать абсолютно все, чтобы после нашей победы – я в ней не сомневаюсь – мы могли бы не просто восстановить нормальные условия для жизни там, где российские оккупанты пытались оставить только обгоревшие обломки, а построить жизнь настолько современную, настолько безопасную, чтобы и это было ударом по агрессору", – сказал Зеленский.

Он отметил, что это будет дополнением к антироссийским санкциям и "физическим потерям российской армии на поле боя".

"Сама жизнь – приоритет. Сам факт того, что мы можем восстать из пепла. А государство-агрессор так и останется – только с потерями и деградацией", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Теги: Россия, санкции, война, вторжение, политика, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, обращение, российские оккупанты
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