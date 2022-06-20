Зеленский: От экспорта нашего продовольствия зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах

Зеленский: Если бы не российская война против Украины, просто не было бы никакого дефицита на продовольственном рынке Фото: president.gov.ua

Зеленский говорил о продовольственном кризисе, который спровоцировало полномасштабное вторжение России в Украину.

"Еще 23 февраля этого года такой проблемы не существовало. Уже – это правда – происходили необычные инфляционные процессы в разных частях мира. Разные государства уже направили колоссальные денежные ресурсы в поддержку экономики в условиях кризиса из-за [пандемии коронавирусной инфекции] COVID-19. Однако не было ничего даже похожего на дефицит продовольствия. Кризис начался именно 24 февраля, когда российский флот заблокировал украинские порты в Черном и Азовском морях", – сказал президент.

Морской путь – основной для экспорта украинской аграрной продукции, сообщил Зеленский.

"Украинский аграрный экспорт – это одна из основ стабильности глобального рынка продовольствия. Украина – один из основных поставщиков пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы. По экспертным подсчетам, от экспорта нашего продовольствия зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах мира. И если бы не российская война против Украины, просто не было бы никакого дефицита на продовольственном рынке. Если бы не российская война, наши фермеры и аграрные компании смогли бы обеспечить в этом году рекордный сбор. Если бы не российская война, люди в Африке, в Азии и где бы то ни было в мире не страдали бы от катастрофического роста цен на продукты. Просто не было бы такого катастрофического роста цен", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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