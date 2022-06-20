Сийярто заявил, что Венгрия готова помочь Украине с экспортом продовольствия

Глава МИД Венгрии заявил, что может помочь доставить зерно с Украины в порты Юго-Восточной Европы Фото: EPA

Сийярто отметил, что на восточной границе Венгрии есть два логистических узла, с помощью которых можно доставить зерно к портам Юго-Восточной Европы.

Таким образом, по мнению чиновника, "достаточно быстро" удасться экспортировать продовольствия на Ближний Восток или в Северную Африку.