Сийярто заявил, что Венгрия готова помочь Украине с экспортом продовольствия

Сийярто отметил, что на восточной границе Венгрии есть два логистических узла, с помощью которых можно доставить зерно к портам Юго-Восточной Европы.
Таким образом, по мнению чиновника, "достаточно быстро" удасться экспортировать продовольствия на Ближний Восток или в Северную Африку.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт.
Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.
13 июня первые 18 тыс. тонн украинской кукурузы прибыли в Испанию по новому морскому маршруту.