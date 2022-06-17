РФ могла украсть на оккупированных территориях более 180 тыс. тонн зерна – "Схемы"

О том, как оккупанты отнимают у украинских аграриев зерно, рассказал журналистам заместитель председателя общественного союза "Всеукраинский аграрный совет" Денис Марчук.

По его словам, российские военные фактически угрожали расправой аграриям, если бы они не соглашались добровольно отдать. Если сперва они просто забирали его, то в мае сменили тактику и стали заставлять аграриев подписывать договоры, чтобы попытаться легализовать свои незаконные действия. При чем оккупанты не просто забирают старый урожай, но и закладывают такие условия на следующий урожай озимых.

Еще один способ узаконить присвоение чужого зерна – так называемая "национализация". По словам Марчука, оккупационные власти выдают "документы", в соответствии с которыми продукция и имущество фермера "переходят в собственность общины".

В мае спутники Planet Labs неоднократно фиксировали длинные колонны зерновозов, тянувшиеся в сторону оккупированного Россией Крыма. Журналисты опубликовали спутниковые снимки таких колонн на пути из Запорожской области в Крымский полуостров через город Чонгар.

Фото: radiosvoboda.org

Такие же очереди из фур в мае находились возле пропускных пунктов города Армянск, к которому ведет дорога из Херсонской области.

Фото: radiosvoboda.org

Транспортировка фурами – это только один из этапов вывоза российскими оккупантами украинского зерна, говорится в расследовании. Далее его грузят на суда в крымском порту – в терминале "Авлита", фактически контролируемом властями РФ. Только за май и начало июня с помощью спутниковых снимков Planet Labs издание насчитало прибытие в морской порт Севастополя не менее 12 грузовых судов.

Среди них установлены сухогрузы – российские "Матрос Позинич", "Матрос Кошка", "Михаил Ненашев", сирийские балкеры Finikia и Souria. Неустановленные грузовые суда спутник фиксировал и в начале июня.