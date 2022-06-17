ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ могла украсть на оккупированных территориях более 180 тыс. тонн зерна – "Схемы"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Украинское зерно оккупанты, в основном, вывозят в Крым для дальнейшей перепродажи
Украинское зерно оккупанты, в основном, вывозят в Крым для дальнейшей перепродажи
Фото: depositphotos.com

В течение мая Россия могла незаконно вывезти с временно оккупированных территорий Украины более 180 тыс. тонн украинского зерна. Об этом говорится в расследовании "Схем" (проект "Радіо Свобода").

О том, как оккупанты отнимают у украинских аграриев зерно, рассказал журналистам заместитель председателя общественного союза "Всеукраинский аграрный совет" Денис Марчук.

По его словам, российские военные фактически угрожали расправой аграриям, если бы они не соглашались добровольно отдать. Если сперва они просто забирали его, то в мае сменили тактику и стали заставлять аграриев подписывать договоры, чтобы попытаться легализовать свои незаконные действия. При чем оккупанты не просто забирают старый урожай, но и закладывают такие условия на следующий урожай озимых.

Еще один способ узаконить присвоение чужого зерна – так называемая "национализация". По словам Марчука, оккупационные власти выдают "документы", в соответствии с которыми продукция и имущество фермера "переходят в собственность общины".

В мае спутники Planet Labs неоднократно фиксировали длинные колонны зерновозов, тянувшиеся в сторону оккупированного Россией Крыма. Журналисты опубликовали спутниковые снимки таких колонн на пути из Запорожской области в Крымский полуостров через город Чонгар.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Такие же очереди из фур в мае находились возле пропускных пунктов города Армянск, к которому ведет дорога из Херсонской области.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Транспортировка фурами – это только один из этапов вывоза российскими оккупантами украинского зерна, говорится в расследовании. Далее его грузят на суда в крымском порту – в терминале "Авлита", фактически контролируемом властями РФ. Только за май и начало июня с помощью спутниковых снимков Planet Labs издание насчитало прибытие в морской порт Севастополя не менее 12 грузовых судов.

Среди них установлены сухогрузы – российские "Матрос Позинич", "Матрос Кошка", "Михаил Ненашев", сирийские балкеры Finikia и Souria. Неустановленные грузовые суда спутник фиксировал и в начале июня.

Одно из судов, согласно спутниковому снимку, после выхода из Севастополя было замечено в сирийском порту города Латакия, где из него разгружали украинское зерно.

"Первая попытка была реализовать в страны Северной Африки. Первоначально было предложение Египта. По нашему обращению и спасибо, Египет отказался. Потом – в Ливан, он тоже отказался. И в конечном итоге – в Сирию. Это страна, которая поддерживает агрессора и является серой зоной", – отметил Высоцкий.

На основе данных сервиса Marine Traffic и в соответствии с анализом экспертов по морскому транспорту, исходя из расчета вместимости судов и при их полной загрузке – в течение мая и начала июня захватчики могли незаконно вывезти из Украины свыше 180 тыс. тонн зерна только за этот период.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода / YouTube
Контекст:

По информации Минагрополитики Украины на 30 мая, российские оккупанты украли около 500 тыс. тонн зерна с захваченных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он не ответил прямо, но и не стал отрицать воровство.

Кроме того, из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт

Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия. 13 июня первые 18 тыс. тонн украинской кукурузы прибыли в Испанию по новому морскому маршруту.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, война, война России против Украины, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Блин, такой хорошенький. Завидую Алле Борисовне". Галкин рассказал о планах на август
"Блин, такой хорошенький. Завидую Алле Борисовне". Галкин рассказал о планах на август
Лидер The Hardkiss спела а капелла украинскую народную песню
Лидер The Hardkiss спела а капелла украинскую народную песню
"Организм буквально сдает". MamaRika призналась, что ее госпитализируют в связи с проблемами со здоровьем
"Организм буквально сдает". MamaRika призналась, что ее госпитализируют в связи с проблемами со здоровьем
"Всегда королева", "Прекрасная мексиканка". Хайек снялась в декольтированном наряде
"Всегда королева", "Прекрасная мексиканка". Хайек снялась в декольтированном наряде
  "Отношения с мужчинами из России невозможны для меня". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях заявила, что рассталась с бойфрендом-россиянином
  "Отношения с мужчинами из России невозможны для меня". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях заявила, что рассталась с бойфрендом-россиянином
После победы Kalush Orchestra на "Евровидении 2022" уже 68 новорожденных в Украине получили имя Стефания
После победы Kalush Orchestra на "Евровидении 2022" уже 68 новорожденных в Украине получили имя Стефания
  Том Хэнкс обматерил фаната, который толкнул его жену в спину. Видео
  Том Хэнкс обматерил фаната, который толкнул его жену в спину. Видео
"Внутри только застывший ужас и холод". Loboda побывала в разрушенном доме в Ирпене. Видео
"Внутри только застывший ужас и холод". Loboda побывала в разрушенном доме в Ирпене. Видео
  Полякова о Виннике: Олег не предатель. У него серьезные проблемы
  Полякова о Виннике: Олег – не предатель. У него серьезные проблемы
28-летний вратарь сборной Украины Бущан женился во второй раз. Фото
28-летний вратарь сборной Украины Бущан женился во второй раз. Фото
"Между нами километры – я в Украине, а ты далеко". Хименес-Браво показал фото с любимой
"Между нами километры – я в Украине, а ты далеко". Хименес-Браво показал фото с любимой
  Мозговая призвала украинцев, поддержавших Покровского, избавиться от комплекса неполноценности. Он заявил, что не братался
  Мозговая призвала украинцев, поддержавших Покровского, избавиться от комплекса неполноценности. Он заявил, что не братался
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт СМИ
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ (137752)
2
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (134634)
3
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (91783)
4
"Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем (77020)
5
Полякова о Виннике: Олег – не предатель. У него серьезные проблемы (49539)
6
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации (33831)
7
Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются (33715)
8
"Нельзя быть подлецом в жизни и святым на сцене. Подлость все равно просвечивает". Звезда "Сватов" гастролирует в РФ (27870)
 
 
 
 