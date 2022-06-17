РФ могла украсть на оккупированных территориях более 180 тыс. тонн зерна – "Схемы"

О том, как оккупанты отнимают у украинских аграриев зерно, рассказал журналистам заместитель председателя общественного союза "Всеукраинский аграрный совет" Денис Марчук.
По его словам, российские военные фактически угрожали расправой аграриям, если бы они не соглашались добровольно отдать. Если сперва они просто забирали его, то в мае сменили тактику и стали заставлять аграриев подписывать договоры, чтобы попытаться легализовать свои незаконные действия. При чем оккупанты не просто забирают старый урожай, но и закладывают такие условия на следующий урожай озимых.
Еще один способ узаконить присвоение чужого зерна – так называемая "национализация". По словам Марчука, оккупационные власти выдают "документы", в соответствии с которыми продукция и имущество фермера "переходят в собственность общины".
В мае спутники Planet Labs неоднократно фиксировали длинные колонны зерновозов, тянувшиеся в сторону оккупированного Россией Крыма. Журналисты опубликовали спутниковые снимки таких колонн на пути из Запорожской области в Крымский полуостров через город Чонгар.
Такие же очереди из фур в мае находились возле пропускных пунктов города Армянск, к которому ведет дорога из Херсонской области.
Транспортировка фурами – это только один из этапов вывоза российскими оккупантами украинского зерна, говорится в расследовании. Далее его грузят на суда в крымском порту – в терминале "Авлита", фактически контролируемом властями РФ. Только за май и начало июня с помощью спутниковых снимков Planet Labs издание насчитало прибытие в морской порт Севастополя не менее 12 грузовых судов.
Среди них установлены сухогрузы – российские "Матрос Позинич", "Матрос Кошка", "Михаил Ненашев", сирийские балкеры Finikia и Souria. Неустановленные грузовые суда спутник фиксировал и в начале июня.
Одно из судов, согласно спутниковому снимку, после выхода из Севастополя было замечено в сирийском порту города Латакия, где из него разгружали украинское зерно.
"Первая попытка была реализовать в страны Северной Африки. Первоначально было предложение Египта. По нашему обращению и спасибо, Египет отказался. Потом – в Ливан, он тоже отказался. И в конечном итоге – в Сирию. Это страна, которая поддерживает агрессора и является серой зоной", – отметил Высоцкий.
На основе данных сервиса Marine Traffic и в соответствии с анализом экспертов по морскому транспорту, исходя из расчета вместимости судов и при их полной загрузке – в течение мая и начала июня захватчики могли незаконно вывезти из Украины свыше 180 тыс. тонн зерна только за этот период.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По информации Минагрополитики Украины на 30 мая, российские оккупанты украли около 500 тыс. тонн зерна с захваченных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он не ответил прямо, но и не стал отрицать воровство.
Кроме того, из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт.
Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия. 13 июня первые 18 тыс. тонн украинской кукурузы прибыли в Испанию по новому морскому маршруту.